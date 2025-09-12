Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.

Un hecho de extrema violencia que terminó en una persecución de película se vivió durante la tarde de este jueves, a plena luz del día, en el interior del Parque de Rawson. El episodio, que comenzó con un intento de robo armado, tuvo como protagonistas a una adolescente de 14 años y a un joven de 22, quien fue detenido por la Policía tras una espectacular persecución que incluyó corridas, saltos de portón y una rápida intervención policial.

Según informaron desde la Policía Comunal de Rawson, que intervino en el hecho, todo comenzó cerca de las 16:30, cuando una mujer de 34 años se acercó desesperada a una efectivo policial que patrullaba el parque, denunciando que un hombre y una joven intentaron robarle su mochila, amenazándola con un cuchillo tipo carnicero de unos 25 centímetros de hoja, con mango casero envuelto en un trapo azul y blanco.

De inmediato, se alertó a los móviles en servicio. Al llegar al lugar, los uniformados visualizaron a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida hacia el sur del parque, saltando el portón de ingreso ubicado sobre Boulevard Sarmiento. La fuga continuó por calle Larrea y luego, en una maniobra desesperada, los implicados regresaron al parque, saltando nuevamente el portón para intentar perderse entre los senderos del espacio verde.

La persecución terminó cuando los agentes, a bordo de motos y móviles, lograron cercarlos y aprehenderlos en el paredón del parque, ubicado en el sector este. El acusado fue identificado como Maico Kevin Gómez, de 22 años, quien fue detenido en el lugar. En tanto, la menor de 14 años fue entregada a sus padres por disposición del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, quedando igualmente vinculada al procedimiento bajo la misma carátula.

El Dr. Sergio Cuneo, representante del Sistema Acusatorio, se hizo presente en el lugar e inició el procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como “Amenaza agravada por el uso de arma blanca, con participación de una menor de edad”.