Un chico de 14 años se dio vuelta con un cuatriciclo en Ullum

En la tarde de este jueves en Ullum, un menor de 14 años se dio vuelta con el cuatriciclo que manejaba y se provocó diferentes lesiones en su cuerpo , de igual manera está fuera de peligro.

Este hecho ocurrió por Ruta 60. El menor -oriundo de Capital- dijo que perdió el control de su cuatri YAMAHA 450cc, salió expulsado y cayó al piso provocándose heridas leves.

Desde la Justicia dijeron que estuvieron al tanto del hecho, pero que no se le dio intervención a la UFI ya que el menor se encuentra bien de salud y no hubo intervención de terceros.

Otro choque en el centro sanjuanino, con un chico de 13 años involucrado

El 31 de agosto último hubo un choque en la esquina de Aberastain y 25 de Mayo en Capital. Una moto y un auto chocaron y producto del mismo, el motociclista de tan solo 13 años terminó muy lesionado.

Según el parte policial brindado, el chico identificado como M.A.E. presentó fractura de clavícula izquierda, traumatismo facial y politraumatismos. A pesar de las lesiones, el adolescente se encuentra fuera de peligro.