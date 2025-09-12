Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Una mujer de 57 años que esperaba el colectivo en Santa Lucía fue atacada y arrastrada por dos motochorros. Fuentes judiciales señalaron que la mujer quedó tendida y golpeada, pero no fue necesario que la asistieran en el hospital. Los asaltantes huyeron con su cartera, que contenía 120 mil pesos.

El hecho se registró el miércoles último alrededor de las 08:18 en la esquina de Fermín Rodríguez y Albarracín de Godoy, en el barrio San Lorenzo, informaron las fuentes. También contaron que la damnificada, de apellido Quiroga y 57 años, aguardaba el colectivo cuando aparecieron dos jóvenes en moto, que se cubrían los rostros con sus cascos, y se pararon frente a ella.

Uno de los delincuentes bajó de la moto, se abalanzó sobre ella y directamente la tomé a golpes de puño, mientras le tironeaba la cartera. La víctima se resistió y se aferró su bolso, pero el ladrón la arrastró por el piso hasta que logró que soltara la cartera.

El asaltante subió a la moto de su cómplice y escaparon con el botín: la cartera que contenía documentación personal y 120 mil pesos. La mujer se repuso, pero no salía de su asombro. En la Policía aclararon que no presentaba lesiones visibles y rechazó la asistencia médica.

Los policías de la Comisaría 29na tomaron intervención en el caso y dispusieron las primeras medidas. Como ordena el procedimiento, la denuncia y los informes preliminares fueron derivados a la UFI Delitos contra la Propiedad para avanzar en la investigación.

Los investigadores analizan el modus operandi de los atacantes —dos en moto, con uno que actúa y otro que aguarda— y no descartan que hayan merodeado la parada antes del asalto. Cualquier registro fílmico de frentistas o comercios cercano al horario del hecho puede resultar clave para identificar a los autores.