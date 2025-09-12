Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

Novedades sobre el incidente protagonizado entre un policía y un delivery durante el pasado jueves en Capital . Desde el Gobierno de San Juan confirmaron que el sargento Ariel Nievas , detenido tras protagonizar una discusión con un repartidor, registra dos antecedentes por amenazas.

El subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio, explicó en declaraciones radiales que el legajo del efectivo fue requerido para ser incorporado a la investigación judicial y a un sumario administrativo. “El accionar de este efectivo policial será investigado y evaluado por la Justicia y, a continuación, será analizado a nivel administrativo en la oficina de Control y Gestión”, señaló el funcionario, quien además aclaró que, por reglamento, todo policía tiene la obligación de portar su arma las 24 horas, aunque puede disponerse su suspensión en caso de hechos irregulares.

El hecho que originó la polémica ocurrió en inmediaciones de Scalabrini Ortíz y el Lateral de Circunvalación, cerca de la rotonda. Allí, Nievas -que presta servicios en el Depósito Judicial de 9 de Julio y se encontraba de franco- circulaba en su automóvil Citroën cuando discutió con un joven delivery de Pedidos Ya que viajaba en una Motomel 150 cc.

Según fuentes judiciales, el repartidor, identificado como Maximiliano Tobares, habría exhibido un arma blanca durante el cruce. En respuesta, el sargento extrajo su pistola reglamentaria y efectuó un disparo.

Aunque nadie resultó herido, el estruendo alertó a vecinos y conductores que circulaban por la zona. Personal policial y judicial llegó al lugar y detuvo a ambos protagonistas. También secuestraron la pistola del uniformado y el cuchillo que habría portado el motociclista.

El caso quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, quien dispuso analizar imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa. La causa podría ser caratulada como abuso de armas y amenazas agravadas. Mientras tanto, Nievas permanece bajo investigación tanto en el fuero penal como en el ámbito administrativo de la fuerza.