viernes 12 de septiembre 2025

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

El funcionario de Seguridad confirmó que el sargento detenido tras el disparo contra un repartidor ya había sido investigado por amenazas y que su desempeño será revisado tanto por la Justicia como por la fuerza policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.

Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Liberaron al policía que conducía el patrullero que provocó la tragedia en Rivadavia

El subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio, explicó en declaraciones radiales que el legajo del efectivo fue requerido para ser incorporado a la investigación judicial y a un sumario administrativo. “El accionar de este efectivo policial será investigado y evaluado por la Justicia y, a continuación, será analizado a nivel administrativo en la oficina de Control y Gestión”, señaló el funcionario, quien además aclaró que, por reglamento, todo policía tiene la obligación de portar su arma las 24 horas, aunque puede disponerse su suspensión en caso de hechos irregulares.

El hecho que originó la polémica ocurrió en inmediaciones de Scalabrini Ortíz y el Lateral de Circunvalación, cerca de la rotonda. Allí, Nievas -que presta servicios en el Depósito Judicial de 9 de Julio y se encontraba de franco- circulaba en su automóvil Citroën cuando discutió con un joven delivery de Pedidos Ya que viajaba en una Motomel 150 cc.

Según fuentes judiciales, el repartidor, identificado como Maximiliano Tobares, habría exhibido un arma blanca durante el cruce. En respuesta, el sargento extrajo su pistola reglamentaria y efectuó un disparo.

Aunque nadie resultó herido, el estruendo alertó a vecinos y conductores que circulaban por la zona. Personal policial y judicial llegó al lugar y detuvo a ambos protagonistas. También secuestraron la pistola del uniformado y el cuchillo que habría portado el motociclista.

El caso quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, quien dispuso analizar imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa. La causa podría ser caratulada como abuso de armas y amenazas agravadas. Mientras tanto, Nievas permanece bajo investigación tanto en el fuero penal como en el ámbito administrativo de la fuerza.

