Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa

Justo cuando creíamos que la grilla de la Fiesta Nacional del Sol no podía ponerse mejor, siguen llegando noticias que confirmarían la presencia de grandes artistas nacionales para el evento. Con un line up en el que ya se anotaron Eugenia Quevedo, Ciro y los Persas y Q'Lokura, ahora fuentes cercanas a la organización, señalaron la posiblidad de que también llegue Nicki Nicole y la manija es total.

La cantante es una de las más exitosas en la escena del género urbano del país y, recientemente, ha cobrado notoriedad por su relación amorosa con Lamine Yamal, la promesa del Barcelona. Ahora, la pregunta que todos se hacen es si Nicki llegaría a tierras sanjuaninas con el astro futbolístico de la mano. En cualquier caso, acá los esperamos a los dos con unas ricas semitas.

Este año, la Fiesta Nacional del Sol se realizará del 20 al 22 de noviembre bajo la temática: "San Juan, mi tierra querida". El objetivo es rendir homenaje a la historia, cultura e identidad de la provincia. Por segundo año consecutivo, las sedes serán el Estadio del Bicentenario y el Velódromo donde además de shows musicales habrá feria gastronómica y de artesanías.

La grilla de artistas aún no está completa de forma oficial pero las versiones indican que la nueva incorporación sería Nicki Nicole y hay gran expectativa.