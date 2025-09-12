viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grilla

Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa

Va cayendo gente al baile y la Fiesta Nacional del Sol se pone cada vez más buena. Fuentes cercanas la organización señalaron la posibilidad: vendría Nicki Nicole a la fiesta de todos los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Nicki Nicole

Justo cuando creíamos que la grilla de la Fiesta Nacional del Sol no podía ponerse mejor, siguen llegando noticias que confirmarían la presencia de grandes artistas nacionales para el evento. Con un line up en el que ya se anotaron Eugenia Quevedo, Ciro y los Persas y Q'Lokura, ahora fuentes cercanas a la organización, señalaron la posiblidad de que también llegue Nicki Nicole y la manija es total.

Lee además
luck ra y miranda reversionaron tu misterioso alguien y lo hicieron cuarteto
Se armó el bailongo

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto
en un fallo sin precedentes, condenaron a america tv a pagar $300 millones por difundir imagenes del cuerpo de nora dalmasso
19 años después

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

La cantante es una de las más exitosas en la escena del género urbano del país y, recientemente, ha cobrado notoriedad por su relación amorosa con Lamine Yamal, la promesa del Barcelona. Ahora, la pregunta que todos se hacen es si Nicki llegaría a tierras sanjuaninas con el astro futbolístico de la mano. En cualquier caso, acá los esperamos a los dos con unas ricas semitas.

Este año, la Fiesta Nacional del Sol se realizará del 20 al 22 de noviembre bajo la temática: "San Juan, mi tierra querida". El objetivo es rendir homenaje a la historia, cultura e identidad de la provincia. Por segundo año consecutivo, las sedes serán el Estadio del Bicentenario y el Velódromo donde además de shows musicales habrá feria gastronómica y de artesanías.

La grilla de artistas aún no está completa de forma oficial pero las versiones indican que la nueva incorporación sería Nicki Nicole y hay gran expectativa.

Temas
Seguí leyendo

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: quiénes son los herederos y cómo se reparte fortuna de 12.000.000.000 de euros

Un nuevo video encendió las alarmas sobre la salud mental de Britney Spears

Camila Galante rompió el silencio y habló del supuesto amorío entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

El emotivo video de Tamára Báez por el cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante

Para el ChatGPT, cuáles son los 5 lugares más lindos de San Juan

¡Tóxicos nivel Dios! Cuáles son los signos del horóscopo más posesivos

Quién es el famoso casado que estaría teniendo una aventura con Evangelina Anderson

Mauro Icardi se borró el tatuaje donde aparecía Wanda Nara y esta le respondió con una brutal indirecta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en un fallo sin precedentes, condenaron a america tv a pagar $300 millones por difundir imagenes del cuerpo de nora dalmasso
19 años después

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina
Conmoción

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina

Te Puede Interesar

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan intima a la Nación: sin reglamento de glaciares, Pachón y Vicuña no arrancan

Por Elizabeth Pérez
Marcelo Orrego, Fabián Martín y otras autoridades en la inauguración del nuevo edificio de celdas del Penal de Chimbas.
Obra pública

En el Penal de Chimbas sumaron 236 celdas, 118 penitenciarios y se viene otro tecnologizado edificio carcelario

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa
Grilla

Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso
Siniestro fatal en Pocito

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso