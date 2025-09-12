viernes 12 de septiembre 2025

Se armó el bailongo

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto

El clásico de 2010 vuelve a conquistar al público con un ritmo renovado. La colaboración entre Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra ya es un fenómeno viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-12 113124

La banda pop Miranda! vuelve a estar en boca de todos gracias a una explosiva colaboración con Luck Ra, uno de los referentes actuales del cuarteto. Juntos, presentaron una nueva versión de “Tu Misterioso Alguien”, el icónico tema lanzado originalmente en 2010, que ahora regresa con una energía completamente distinta y arrasadora.

Una reversión cuartetera que enciende las redes

El debut de esta versión cuarteto tuvo lugar en el set de La Voz Argentina, programa donde Ale Sergi y Juliana Gattas participan como jurados. La performance fue tan poderosa que rápidamente se volvió viral en redes sociales, encendiendo la emoción de los fans y provocando una ola de reproducciones en plataformas digitales.

El videoclip oficial no tardó en volverse tendencia, impulsando a “Tu Misterioso Alguien” hasta alcanzar el puesto número 3 del Top 50 Argentina en Spotify, consolidando así el éxito de esta nueva etapa para uno de los temas más recordados de la banda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966509731863765367&partner=&hide_thread=false

Un clásico que no deja de renovarse

Aunque la canción fue lanzada hace más de una década, Miranda! ha logrado mantenerla vigente a través de distintas reversiones. En 2023, ya había tenido un relanzamiento muy bien recibido gracias a la colaboración con Andrés Calamaro, incluida en el álbum “Hotel Miranda!”.

Ahora, con la incorporación del ritmo cordobés y la inconfundible voz de Luck Ra, el tema adquiere una nueva identidad sonora que conecta tanto con los fanáticos históricos del dúo como con las nuevas generaciones.

El cuarteto sigue ganando terreno en el pop nacional

Esta colaboración marca un paso más en la creciente fusión entre el cuarteto cordobés y la música pop argentina. El éxito de esta versión demuestra que los géneros pueden unirse para crear propuestas innovadoras que conquistan tanto las pistas de baile como los rankings digitales.

