Mauro Icardi se borró el tatuaje donde aparecía Wanda Nara y esta le respondió con una brutal indirecta

A pesar de que Wanda Nara y Mauro Icardi ya están distanciados hace tiempo y cada uno puestos en sus proyectos, las indirectas entre ellos no cesan. Ahora hubo otra cuando se conoció que el jugador del Galatasaray se quitó el tatuaje de su brazo y borró la cara de Wanda.
Cómo le respondió Wanda Nara a Mauro Icardi
Wanda publicó una foto sensual acompañada de la canción Loba, de Shakira.
En la letra, la cantante colombiana habla de una mujer que se siente atrapada por las normas sociales y la rutina, pero que no puede reprimir sus instintos y deseos más salvajes, simbolizados por la figura de la “loba”.
Es un tema que mezcla seducción, independencia y autoafirmación, mostrando a alguien que se deja llevar por su naturaleza sin importar lo que piensen los demás.
Con el lobo, Icardi cubrió el rostro de Wanda que tenía en su piel y con un bosque oscuro ocultó su nombre.