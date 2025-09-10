Mauro Icardi se borró el tatuaje donde aparecía Wanda Nara y esta le respondió con una brutal indirecta

A pesar de que Wanda Nara y Mauro Icardi ya están distanciados hace tiempo y cada uno puestos en sus proyectos , las indirectas entre ellos no cesan. Ahora hubo otra c uando se conoció que el jugador del Galatasaray se quitó el tatuaje de su brazo y borró la cara de Wanda.

Wanda publicó una foto sensual acompañada de la canción Loba, de Shakira .

En la letra, la cantante colombiana habla de una mujer que se siente atrapada por las normas sociales y la rutina, pero que no puede reprimir sus instintos y deseos más salvajes, simbolizados por la figura de la “loba”.

Es un tema que mezcla seducción, independencia y autoafirmación, mostrando a alguien que se deja llevar por su naturaleza sin importar lo que piensen los demás.

Con el lobo, Icardi cubrió el rostro de Wanda que tenía en su piel y con un bosque oscuro ocultó su nombre.