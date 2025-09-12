En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

En un fallo judicial sin precedentes, el Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García a pagar una indemnización de casi 300 millones de pesos por daños y perjuicios a la familia de Nora Dalmasso , asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Esta resolución judicial sancionó la difusión en 2007 de una fotografía del cadáver desnudo de Nora Dalmasso en el informativo “América Noticias”.

La imagen, extraída del expediente judicial, violó el secreto de sumario y, según el juez, generó una revictimización de la familia, especialmente de sus hijos, Facundo y Valentina, quienes en ese momento tenían 18 y 15 años, respectivamente.

El magistrado subrayó que, si bien la libertad de prensa es un pilar fundamental en un estado de derecho, en este caso se incurrió en un “claro exceso”.

La publicación de la fotografía se sumó a la difusión de “afirmaciones falsas”, como una presunta conversación telefónica incriminatoria entre Facundo y su padre, y la divulgación de una carta privada escrita por Valentina a su padre, constituyendo todo ello una grave vulneración de los derechos de la familia.

El juez señaló que no era necesario exhibir el cuerpo de una mujer abusada y asesinada para informar sobre el caso, calificando la acción como un uso del morbo para obtener rating.

Qué dijo el canal

En contacto con La Voz el equipo legal y la gerenta de dicho medio de comunicación informaron que tomaron conocimiento de la sentencia de primera instancia.

Desde el departamento de legales afirmaron que apelarán la causa. “Continuaremos con la vía recursiva proponiendo su revisión por los Jueces de Tribunales superiores”, explicaron.