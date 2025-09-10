miércoles 10 de septiembre 2025

Escándalo

Quién es el famoso casado que estaría teniendo una aventura con Evangelina Anderson

Tras las revelaciones de Yanina Latorre salió a la luz el nombre y apellido del mega famoso que estaría saliendo con Evangelina Anderson.

Por María Morá
image

El escándalo mediático comenzó luego de que Evangelina Anderson desmintiera rotundamente las versiones que la relacionaban con un supuesto amante. Sin embargo, Yanina Latorre redobló la apuesta y reveló nuevos datos sobre el presunto vínculo amoroso de la modelo con un hombre que, según sus palabras, "tiene hijos y está casado".

"Evangelina se hace la víctima por sus hijos, pero termina enganchándose con alguien que también tiene familia", disparó Latorre tras ver las declaraciones públicas de Anderson criticando a los medios por exponer a sus hijos.

Quién es el hombre casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson

“Tengo pruebas”: la dura acusación de Yanina Latorre. La panelista de espectáculos fue más allá y aseguró que cuenta con grabaciones comprometedoras.

"Yo la tengo grabada. Mandé a grabar para ver si era cierto y los tengo. No lo voy a mostrar, pero que no me lo niegue", sentenció Yanina en vivo, dejando claro que, según ella, el vínculo existe y está documentado.

¿El tercero en discordia es Leandro Paredes?

El portal Primicias Ya sumó más leña al fuego al revelar que el hombre involucrado sería nada menos que Leandro Paredes, actual jugador de fútbol y, según trascendidos, casado y con hijos.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas, el nombre del deportista rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Evangelina en modo soltera desde Cancún

En medio de todo este revuelo, Evangelina Anderson se muestra más relajada que nunca desde Cancún, donde viajó tras oficializar su ruptura con Martín Demichelis. En redes, comparte imágenes disfrutando del sol y el mar con trajes de baño que no pasan desapercibidos entre sus seguidores.

¿Interés de L-Gante? Las redes explotan

Pero eso no es todo. Los usuarios notaron que L-Gante, ex de Wanda Nara, comenzó a dejar likes en varias publicaciones recientes de Evangelina, lo que disparó nuevas especulaciones.

“¿Qué hace L-Gante likeando todo lo de Evangelina?”, se preguntaron en X (ex Twitter), generando una ola de comentarios y memes.

Entre los rumores de romance con un futbolista, los dichos explosivos de Yanina Latorre y los likes de L-Gante, Evangelina Anderson vuelve a ser protagonista del espectáculo argentino. Mientras tanto, ella sigue disfrutando de su nueva etapa lejos del foco mediático… o al menos, lo intenta.

