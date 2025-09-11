jueves 11 de septiembre 2025

Se armó

Camila Galante rompió el silencio y habló del supuesto amorío entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La esposa de Leandro Paredes habló sobre las versiones que relacionan al futbolista con Evangelina Anderson y fue clara sobre su postura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro Paredes

Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, se refirió públicamente a los rumores que involucran a su esposo con Evangelina Anderson. Tras días de especulaciones en redes y programas de espectáculos, la empresaria decidió responder y dejó en claro cómo vive esta situación en el plano personal.

La periodista Paula Varela fue quien logró contactarse directamente con Galante para obtener su versión sobre el supuesto vínculo entre el jugador de la Selección Argentina y la modelo. Según reveló en televisión, la esposa del campeón mundial se mostró tranquila y segura en su respuesta.

Él mismo me mostró la noticia. La vimos juntos. Me dijo que no conoce a Evangelina”, expresó Camila Galante a través de un mensaje de WhatsApp, restándole importancia a las versiones que circulan.

Aunque el tema generó revuelo mediático, Galante afirmó que, por ahora, prefiere mantenerse al margen:

“Por el momento, no pienso hacer nada... a menos que esto se convierta en algo mucho más grande”, advirtió, dejando la puerta abierta a futuras declaraciones si el tema escala.

El origen del escándalo: rumores de infidelidad y especulaciones

Los rumores comenzaron cuando Yanina Latorre, panelista del programa LAM, deslizó que una figura mediática —sin dar nombres— estaría involucrada sentimentalmente con un hombre casado. Aunque no dio detalles concretos, sus dichos encendieron las alarmas.

“Sé con quién se veían, dónde y cómo se conocieron. Si esto se confirma, va a ser el escándalo del año”, comentó Latorre, generando todo tipo de conjeturas.

Más adelante, algunos usuarios y periodistas relacionaron los dichos con Evangelina Anderson, ex de Martín Demichelis, y con Paredes, actualmente en pareja con Galante. La falta de declaraciones por parte de Anderson también fue criticada por la panelista.

“No me parece bien que Evangelina se haga la víctima por sus hijos y esté con alguien que también tiene familia”, disparó Latorre.

¿Qué sigue para la pareja Paredes-Galante?

A pesar de la creciente atención mediática, Camila Galante se mostró serena. Según lo que ella misma expresó, confía plenamente en su esposo y no cree necesario alimentar una polémica que, según sus palabras, no tiene sustento.

Por ahora, el matrimonio prefiere enfocarse en su vida privada y mantener la calma frente al escándalo. Sin embargo, Galante fue clara: si las acusaciones y rumores siguen escalando, podría tomar otra postura.

