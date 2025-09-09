Portal 999: qué significa según la numerología y los distintos rituales para aprovechar su energía

La numerología toma relevancia al menos una vez al mes debido a los portales energéticos que se abren con fechas puntuales. En septiembre hay una particularidad, y es que, a diferencia de los meses anteriores, este portal presenta tres 9, un fenómeno que no se observa desde el 2016 y que no se repetirá hasta el 2034. En ese contexto, esta fecha invita a las personas que creen y confían en las energías a cerrar ciclos y apostar a nuevas oportunidades.

Tras el escándalo Lamine Yamal aclaró los rumores de ruptura con Nicki Nicole con un video que se volvió viral

Muy picante Lali cruzó durísimo a Milei y a sus votantes: "Todos payasos, un chiste son"

En numerología, la secuencia del triple nueve se relaciona con la finalización de etapas y la apertura de nuevos ciclos . Se interpreta como un momento de transformación personal y colectiva, en el que se cierran procesos pasados para dar paso a nuevas oportunidades de crecimiento.

El número 9 está vinculado con la sabiduría y la conclusión de procesos. Así, el portal 999 (por el día, el mes y la suma de los números en el año que dan como resultado 9) se interpreta como un recordatorio de que cada cierre trae consigo la posibilidad de un renacimiento. Además, se considera un periodo idóneo para la introspección y la toma de decisiones que marquen un cambio vital.

Si bien no se trata de un hecho científico, la numerología otorga a estas fechas un valor simbólico que conecta con creencias sobre el tiempo y la transformación.

Rituales para hacer en casa durante el portal del 9/9

Limpieza energética para su cuerpo

Este baño es ideal para realizar durante el portal 9/9, ya que, ayuda a limpiar bloqueos emocionales o energías densas acumuladas. Las sales y hierbas naturales actúan como purificadores del campo áurico.

Debe tener en cuenta que debe hacerlo con calma, con respiración consciente, repitiendo afirmaciones de liberación. Al finalizar, puede que sienta una sensación de renovación y claridad.

Ritual 9 deseos

El número 9 simboliza final y renovación, por eso escribir 9 deseos es una forma poderosa de activar la energía durante este 9 de septiembre. Se dice que, al visualizarlos ya cumplidos, está sembrando intenciones claras en el campo energético.

image

Ritual cierre de ciclos

Este ritual le ayudará a liberar emociones, situaciones o relaciones que ya cumplieron su función en su vida. Al escribir y luego quemar lo que desea soltar, simboliza un cierre consciente con gratitud.

Una vela blanca o violeta representa la purificación. Al prenderla y dejarla en un espacio energético le ayudará a abrir el camino a un ciclo más alineado a sus gustos.