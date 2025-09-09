martes 9 de septiembre 2025

Muy triste

Lissa Vera reveló el doloroso motivo por el que Ivonne no quiso volver a las Bandana: "No le perdonaron..."

La cantante Lissa Vera visitó a Juana Viale y se animó a contar detalles inéditos sobre la separación de las Bandana y por qué Ivonne Guzmán optó por no sumarse a los regresos del grupo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bandana.jpg

Formadas en 2001 a partir del reality Popstars, las Bandana lograron un éxito arrollador en sus primeros años. Con tres discos lanzados en poco tiempo, el grupo llenó 150 funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex y se convirtió en un fenómeno musical sin precedentes. Sin embargo, tras un meteórico ascenso, la banda se disolvió repentinamente, dejando a sus seguidores sorprendidos.

¿Por qué Ivonne Guzmán no quiso volver a las Bandana?

El grupo volvió a reunirse en 2008 y nuevamente en 2016, pero Ivonne Guzmán decidió mantenerse al margen en ambas ocasiones. En diálogo con Juana Viale, Lissa Vera explicó qué factores motivaron la decisión de su compañera.

bandana

“Había mucha presión por la fama, pero no coincidía con la parte económica. La distancia entre nosotras se empezó a notar, sumado a problemas personales y al agotamiento artístico de no poder involucrarse más en el proyecto”, contó Lissa.

Restricciones artísticas y conflictos internos

La cantante detalló que la banda operaba bajo estrictas reglas: “Era todo muy cuadriculado, no podías salirte de lo que te marcaban. Eso afecta, condiciona y desgasta artísticamente”, aseguró.

Además, Lissa destacó dificultades con la organización de la banda: “Había desentendimiento en la gestión de Gustavo Yankelevich. No había plata suficiente para viáticos, y en una gira a Perú todas nos intoxicamos porque no teníamos dinero para comer”.

El malestar económico también se reflejaba en la diferencia de trato entre bandas: “Nos alojaban en hoteles de tres estrellas mientras Mambrú tenía cinco. No era justo, aunque los chicos no tenían la culpa”, agregó.

El mal momento de Ivonne con Bandana

Sobre el regreso de la banda, Lissa explicó que Ivonne Guzmán tomó decisiones personales diferentes. “Ella era la más joven del grupo y, además, no era argentina. Su familia estaba en Salta y quedó muy expuesta ante el público. A veces la gente no es tan buena”, reveló.

“Creo que no le perdonaron que sea extranjera. Nos ha contado que está en otra etapa de su vida y que no podía formar parte de los regresos”, cerró Lissa Vera, dando su perspectiva sobre la decisión de Ivonne.

Embed - Lissa hablando de Ivonne #Bandana
