Uno por uno, todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Este martes, al término del partido entre Ecuador y Argentina, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) al mando de Luis Ventura dio conocer el listado completo de los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 a la Televisión abierta.

En una emisión especial de Cortá por Lozano, Verónica Lozano y Ventura, revelaron todos los candidatos a ganar la preciada estatuilla que se en la ceremonia transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025 REALITY Cantando 2024 (América TV) Gran Hermano 2024 (Telefe) Expedición Robinson (Telefe) JURADOS Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe) Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV) El Gran Premio de la Cocina -eltrece INTERÉS GENERAL La noche de Mirtha (eltrece) Nara que ver (el nueve) Susana Giménez (Telefe) NOTICIERO NOCTURNO América Noticias (América) Telefe Noticias (Telefe) Telenoche (eltrece) LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece) Soledad Larghi (América Noticias – América ) Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve) Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe) LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA Rodolfo Barili (Telefe Noticias) Nelson Castro (Telenoche - eltrece) Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve) MAGAZINE DDM (América TV) Mañanísima (eltrece) Cortá por Lozano (Telefe) A la Barbarossa (Telefe) BIG SHOW Bake Off famosos (Telefe) La noche perfecta (eltrece) Noche al Dente (América) LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece) Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe) Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe) Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe) Mariana Fabbiani (DDM – América) Pamela David (Desayuno Americano – América) LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece) Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe) Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe) Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece) image PANELISTA Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve) David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve) Luis Bremer (A la Tarde - América) Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe) ENTRETENIMIENTO / JUEGOS Ahora Caigo (eltrece) Escape Perfecto (Telefe) Los 8 Escalones (eltrece) image CRONISTA / MOVILERO Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece) Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe) Oliver Quiroz (A la tarde – América) Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe) HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD Bendita (El Nueve) Pares de Comedia (Net) Pasó en América (América) ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN Guillermo Francella (El Encargado - eltrece) Gabriel Goity (El Encargado - eltrece) Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece) ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN Isabel Macedo (Margarita – telefe) Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece) PERIODÍSTICO A la tarde (América) GPS (América) Lam (América) DEPORTIVO Carburando (eltrece) Conmebol libertadores (Telefe) Copa América (Telefe) Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública) NOTICIERO DIURNO Arriba argentinos (eltrece) El noticiero de la gente (Telefe) Telenueve al mediodía (El Nueve) MUSICAL La Peña de Morfi (Telefe) Pasión de Sábado (América) Planeta 9 (el nueve) CULTURAL / EDUCATIVO Argentina de película (América) - Proyecto tierras (Telefe) - Tecno tendencias (América) GASTRONOMÍA Ariel en su salsa (Telefe) Comer para creer (América) Qué mañana! (El Nueve) VIAJES / TURISMO Iván de viaje (Telefe) Resto del mundo (eltrece) Tenés que ir (El Nueve) PROGRAMA DE SERVICIOS ADN buena salud (La TV Pública) BA emergencias (El Nueve) Intelexis Mujer (net) BRANDED CONTENT El gran bartender (Telefe) Historias de estación (Telefe) Que nadie se quede afuera (Telefe) ACTOR DE REPARTO Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Rafael Ferro (Margarita – Telefe) ACTRIZ DE REPARTO Julia Calvo (Margarita – Telefe) Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece) Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece) REVELACIÓN Lola Abraldes (Margarita – Telefe) Mora Bianchi (Margarita – Telefe Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe) LABOR HUMORÍSTICA MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública) Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece) Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe) AUTOR/GUIONISTA Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe) Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece) DIRECTOR Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe) Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) DIRECTOR DE NO FICCIÓN Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América) Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe) Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe) Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe) AVISO PUBLICITARIO Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla PRODUCCIÓN INTEGRAL Bake Off Famosos (Telefe) Survivor, Expedición Robinson ( Telefe) Telenueve Central (El Nueve)

