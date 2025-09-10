miércoles 10 de septiembre 2025

Gala

Uno por uno, todos los nominados a los Martín Fierro 2025

El sanjuanino Darío Barassi está nominado en dos categorías. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de septiembre. Los premios serán emitidos por Telefe. Luis Ventura, presidente de Aptra, y Verónica Lozano presentaron todos los ternados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En una emisión especial de Cortá por Lozano, Verónica Lozano y Ventura, revelaron todos los candidatos a ganar la preciada estatuilla que se en la ceremonia transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

REALITY

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Expedición Robinson (Telefe)

JURADOS

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV)

El Gran Premio de la Cocina -eltrece

INTERÉS GENERAL

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (el nueve)

Susana Giménez (Telefe)

NOTICIERO NOCTURNO

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América )

Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Rodolfo Barili (Telefe Noticias)

Nelson Castro (Telenoche - eltrece)

Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve)

MAGAZINE

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

BIG SHOW

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece)

Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe)

Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM – América)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece)

Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe)

Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe)

Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece)

image

PANELISTA

Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve)

David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve)

Luis Bremer (A la Tarde - América)

Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe)

ENTRETENIMIENTO / JUEGOS

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

image

CRONISTA / MOVILERO

Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece)

Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe)

Oliver Quiroz (A la tarde – América)

Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

Bendita (El Nueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN

Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)

Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)

Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

Isabel Macedo (Margarita – telefe)

Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

PERIODÍSTICO

A la tarde (América)

GPS (América)

Lam (América)

DEPORTIVO

Carburando (eltrece)

Conmebol libertadores (Telefe)

Copa América (Telefe)

Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)

NOTICIERO DIURNO

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve)

MUSICAL

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta 9 (el nueve)

CULTURAL / EDUCATIVO

Argentina de película (América) -

Proyecto tierras (Telefe) -

Tecno tendencias (América)

GASTRONOMÍA

Ariel en su salsa (Telefe)

Comer para creer (América)

Qué mañana! (El Nueve)

VIAJES / TURISMO

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (El Nueve)

PROGRAMA DE SERVICIOS

ADN buena salud (La TV Pública)

BA emergencias (El Nueve)

Intelexis Mujer (net)

BRANDED CONTENT

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

ACTOR DE REPARTO

Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

ACTRIZ DE REPARTO

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)

Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

REVELACIÓN

Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

Mora Bianchi (Margarita – Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)

LABOR HUMORÍSTICA

MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública)

Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece)

Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe)

AUTOR/GUIONISTA

Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

DIRECTOR

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

DIRECTOR DE NO FICCIÓN

Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)

Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)

Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

AVISO PUBLICITARIO

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

PRODUCCIÓN INTEGRAL

Bake Off Famosos (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)

Telenueve Central (El Nueve)

