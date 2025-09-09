"Esto no es IA": la noticia bomba que confirmaron Úrsula Corberó y el Chino Darín

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo este martes y rápidamente se volvió tendencia: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo juntos.

La actriz española, reconocida mundialmente por su papel de Tokio en La Casa de Papel, fue quien dio a conocer la feliz novedad a través de sus redes sociales.

Lo hizo con una foto en la que se la ve mostrando su incipiente pancita de embarazo y un mensaje breve pero contundente: “Esto no es IA”, una frase que disipó cualquier tipo de dudas y con la que eligió compartir este momento tan especial.

Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando en claro quién es el futuro papá.