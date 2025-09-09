martes 9 de septiembre 2025

Se agranda la familia

"Esto no es IA": la noticia bomba que confirmaron Úrsula Corberó y el Chino Darín

La actriz española de la Casa de Papel, de novia desde hace 10 años con el argentino, publicó en redes una imagen que dice más que mil palabras. Mirá el posteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chino
La noticia sorprendió al mundo del espectáculo este martes y rápidamente se volvió tendencia: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo juntos.

La actriz española, reconocida mundialmente por su papel de Tokio en La Casa de Papel, fue quien dio a conocer la feliz novedad a través de sus redes sociales.

Lo hizo con una foto en la que se la ve mostrando su incipiente pancita de embarazo y un mensaje breve pero contundente: “Esto no es IA”, una frase que disipó cualquier tipo de dudas y con la que eligió compartir este momento tan especial.

Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando en claro quién es el futuro papá.

