El choque entre una moto y una bicicleta en Rivadavia dejó a un niño de dos años en el hospital

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 12 de septiembre , alrededor de las 18.50 , generó preocupación en pleno departamento Rivadavia . Según informó la UFI Delitos Especiales , el siniestro tuvo lugar en la esquina de Avenida Libertador y calle Comercio , donde una motocicleta impactó por alcance a una bicicleta.

De acuerdo a los datos oficiales, Daniel Jofré circulaba en una bicicleta Top Mega rodado 29 de oeste a este por Libertador cuando fue embestido desde atrás por una motocicleta Smarsh 110 , guiada por Javier Espín . En el rodado menor viajaban también Adriana Espina y un menor de 2 años , identificado como E.L.E.

Tras el impacto, los ocupantes de la moto decidieron trasladarse por sus propios medios al Hospital Marcial Quiroga, sin esperar la llegada de la ambulancia. Personal de la Comisaría 34ª, a cargo de la agente Verónica Chanampa, se trasladó al nosocomio para constatar el estado de salud de los involucrados. Allí se informó que todos se encuentran fuera de peligro, aunque el menor quedó en observación por protocolo médico.

En el hecho intervienen el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes dispusieron las primeras medidas para determinar las responsabilidades en este siniestro vial que, afortunadamente, no dejó heridos de gravedad.