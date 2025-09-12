viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

El choque entre una moto y una bicicleta en Rivadavia dejó a un niño de dos años en el hospital

El siniestro ocurrió en la tarde del viernes en la intersección de Avenida Libertador y calle Comercio. Los involucrados fueron trasladados al Hospital Marcial Quiroga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 12 de septiembre, alrededor de las 18.50, generó preocupación en pleno departamento Rivadavia. Según informó la UFI Delitos Especiales, el siniestro tuvo lugar en la esquina de Avenida Libertador y calle Comercio, donde una motocicleta impactó por alcance a una bicicleta.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Polémica en puerta

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad
Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

De acuerdo a los datos oficiales, Daniel Jofré circulaba en una bicicleta Top Mega rodado 29 de oeste a este por Libertador cuando fue embestido desde atrás por una motocicleta Smarsh 110, guiada por Javier Espín. En el rodado menor viajaban también Adriana Espina y un menor de 2 años, identificado como E.L.E.

Tras el impacto, los ocupantes de la moto decidieron trasladarse por sus propios medios al Hospital Marcial Quiroga, sin esperar la llegada de la ambulancia. Personal de la Comisaría 34ª, a cargo de la agente Verónica Chanampa, se trasladó al nosocomio para constatar el estado de salud de los involucrados. Allí se informó que todos se encuentran fuera de peligro, aunque el menor quedó en observación por protocolo médico.

En el hecho intervienen el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes dispusieron las primeras medidas para determinar las responsabilidades en este siniestro vial que, afortunadamente, no dejó heridos de gravedad.

Seguí leyendo

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Secuestraron una moto con cédula adulterada en Caucete

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso

Un choque en una complicada esquina de Rawson dejó a un hombre hospitalizado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la desaparicion, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en mendoza: que dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Imagen ilustrativa.
Polémica en puerta

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

La marcha federal universitaria en San Juan. 
Medida de fuerza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.
Delito sexual

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó