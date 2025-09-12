viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida de fuerza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

El Frente Sindical Universitario convocó a una movilización federal el próximo miércoles para rechazar la decisión presidencial. En San Juan habrá una marcha céntrica, aunque los detalles se definirán el lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La marcha federal universitaria en San Juan.&nbsp;

La marcha federal universitaria en San Juan. 

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo esta semana. Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei vetó por segunda vez la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que buscaba recomponer los recursos para el funcionamiento de las instituciones y mejorar los salarios de docentes y no docentes.

Lee además
La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ
La anterior marcha universitaria, en octubre del 2024
Paro y movilización

El viernes las universidades paran contra el veto presidencial; además convocaron a la tercera marcha nacional

Frente a esa decisión, el Frente Sindical Universitario confirmó que el miércoles 17 de septiembre a las 16 horas se realizará una marcha federal frente al Congreso de la Nación con el objetivo de exigir la ratificación de la ley. El movimiento universitario anticipa un escenario abierto en Diputados, donde se necesitarán los dos tercios de los votos para revertir el veto.

La situación en San Juan

En paralelo a la convocatoria nacional, en San Juan se prepara una movilización céntrica similar a las realizadas en 2024. Si bien aún no están definidos todos los detalles de la jornada, el próximo lunes habrá una reunión para ajustar el recorrido y las actividades que se llevarán adelante.

La protesta llega en medio de un clima de creciente tensión. Este viernes, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adhirió al paro nacional universitario en rechazo al veto presidencial. La medida incluyó la suspensión de clases, prácticas y actividades administrativas, con un nivel de acatamiento que en algunas facultades alcanzó el 100%.

Un conflicto en aumento

El debate por el financiamiento universitario se intensificó en los últimos meses y la decisión presidencial aceleró la reacción del sector. Con la marcha del próximo miércoles, las universidades buscarán visibilizar la situación crítica que atraviesan y presionar al Congreso para que avance en la ratificación de la ley vetada.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei vetaría la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, y los ATN para las provincias

Congelaron las cajas de seguridad de los Kovalivker, la familia dueña de la droguería Suizo Argentina

La ONU ratificó "los dos estados" de Palestina e Israel por amplia mayoría: Argentina votó en contra

Presuntas coimas: Allanaron a Diego Spagnuolo, le encontraron 80 mil dólares, y renunciaron sus abogados

Consultor y periodista muy cercano a Milei declaró ante la justicia por presuntas coimas en ANDIS

Diputados: La oposición quiere sesionar el miércoles para tratar vetos e interpelar a altos funcionarios del gobierno

El gobierno redobla su pelea contra las universidades, y denuncia a la UBA por un subdominio "político" en internet

Garrahan y universidades marchan juntos hacia Plaza de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
presuntas coimas: habria aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Imagen ilustrativa.
Polémica en puerta

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

La marcha federal universitaria en San Juan. 
Medida de fuerza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

El ahora condenado frente a la jueza Carolina Parra, la fiscal Adriana Ginestar y los abogados Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla.
Delito sexual

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó