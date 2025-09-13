sábado 13 de septiembre 2025

Siniestro vial

Una motociclista atropelló a una joven que intentaba cruzar la ruta: las dos terminaron en el Hospital

Este siniestro vial se produjo pasado el mediodía sobre Ruta 279, a 300 metros antes de llegar a calle 25 de Mayo, en Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Este viernes, pasadas las 13:30 horas, se registró un accidente de tránsito en Sarmiento que dejó a dos mujeres hospitalizadas. El hecho ocurrió sobre Ruta 279, a unos 300 metros antes de calle 25 de Mayo, en centro del departamento.

Según fuentes oficiales, Jésica Carrizo, de 30 años, intentaba cruzar la ruta cuando fue embestida por una moto Zanella 150cc, conducida por Beatriz Castro Correa, de 64 años. La conductora no logró evitar el impacto, resultando ambas mujeres con heridas que tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rawson.

En el lugar del siniestro trabajaron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes quedaron a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades del caso.

