miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras integradoras

San Martín inauguró el Playón Polideportivo "José Máximo Cabrera"

El nuevo espacio rinde tributo a la memoria de “Titi” Cabrera, un recordado dirigente, técnico y masajista del Club Peñaflor

Por Mario Godoy
image

En el Barrio San Isidro Labrador – Sector Norte, la comunidad celebró la inauguración del nuevo Playón Polideportivo “José Máximo Cabrera”, un espacio que se convertirá en punto de encuentro para el deporte, la integración y la vida comunitaria.

Lee además
San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina
La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."
image

La intendente Analía Becerra encabezó el acto de apertura acompañada por autoridades municipales, familiares del homenajeado y vecinos que se acercaron para compartir este significativo momento. El nuevo playón rinde tributo a la memoria de “Titi” Cabrera y se suma a las obras que fortalecen la infraestructura deportiva del departamento.

image

La gestión municipal destacó que este espacio permitirá que niños, jóvenes y adultos accedan a prácticas recreativas y deportivas en condiciones adecuadas, generando más oportunidades para el desarrollo y la inclusión.

Temas
Seguí leyendo

Obras, música, espárragos y semitas, en la semana de celebración del aniversario de Rawson

Difundieron un importante dato sobre la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro

Avanzan en las obras de canalización en un barrio sanjuanino que se inundaba cada vez que llovía

Rivadavia culmina las celebraciones por su aniversario con una gran cabalgata infantil

El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad

Los chicos de 9 de Julio celebraron su día con una gran y divertida fiesta

Se develó el misterio: quiénes son los creadores de los mejores churros sanjuaninos

Inauguraron nuevas luminarias LED en el Barrio Justo Castro IV de Caucete

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados