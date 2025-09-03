San Martín inauguró el Playón Polideportivo "José Máximo Cabrera"

En el Barrio San Isidro Labrador – Sector Norte, la comunidad celebró la inauguración del nuevo Playón Polideportivo “José Máximo Cabrera”, un espacio que se convertirá en punto de encuentro para el deporte, la integración y la vida comunitaria.

image La intendente Analía Becerra encabezó el acto de apertura acompañada por autoridades municipales, familiares del homenajeado y vecinos que se acercaron para compartir este significativo momento. El nuevo playón rinde tributo a la memoria de “Titi” Cabrera y se suma a las obras que fortalecen la infraestructura deportiva del departamento.

image La gestión municipal destacó que este espacio permitirá que niños, jóvenes y adultos accedan a prácticas recreativas y deportivas en condiciones adecuadas, generando más oportunidades para el desarrollo y la inclusión.

