Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

El sujeto que fue detenido en San Ceferino cuando intentaba robar una bicicleta.

Gracias al alerta que generó un vecino, la Comisaría 19° detuvo en las últimas horas a un hombre en el Paraje San Ceferino, en San Martín, tras intentar robar una bicicleta. El sospechoso, identificado como Sergio Gastón Pedraza, de 25 años, fue sorprendido por un ciudadano que rápidamente dio aviso a la policía.

El hecho tuvo lugar en las cercanías de la "Confitería Ceferino", donde se encontraba estacionada una bicicleta marca Icarus, de color naranja y rodado 29, propiedad del hijo de la dueña del local.

image

Gracias a la intervención del vecino y la rápida llegada de personal policial, el joven fue aprehendido en el lugar. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que intervino en el caso.

Desde la comisaría destacaron la colaboración de la comunidad y recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier hecho sospechoso.