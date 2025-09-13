San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario

El próximo domingo 21 de septiembre, San Martín vivirá una verdadera fiesta deportiva con la Carrera 6K Corre San Martín , una propuesta que invita a la comunidad a disfrutar del deporte y la vida saludable en el mes aniversario del departamento.

La actividad tendrá como punto de partida la Municipalidad de San Martín y la llegada será en el Camping Municipal. La concentración está prevista para las 8:00 horas y la largada a las 9:00 horas.

La competencia está abierta a participantes desde los 14 años en adelante, con inscripciones gratuitas que se realizarán en el Estadio Marta Orellana, de 8 a 13 horas, a partir del lunes 15 de septiembre.

Además de promover la actividad física y el encuentro comunitario, la jornada contará con premios en efectivo e importantes sorteos entre los corredores.