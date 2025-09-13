sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fiesta departamental

San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario

Esto se da en el marco del mes de su aniversario 83.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El próximo domingo 21 de septiembre, San Martín vivirá una verdadera fiesta deportiva con la Carrera 6K Corre San Martín, una propuesta que invita a la comunidad a disfrutar del deporte y la vida saludable en el mes aniversario del departamento.

Lee además
secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en san martin
Allanamiento

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín
El sujeto que fue detenido en San Ceferino cuando intentaba robar una bicicleta.
San Martín

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

La actividad tendrá como punto de partida la Municipalidad de San Martín y la llegada será en el Camping Municipal. La concentración está prevista para las 8:00 horas y la largada a las 9:00 horas.

La competencia está abierta a participantes desde los 14 años en adelante, con inscripciones gratuitas que se realizarán en el Estadio Marta Orellana, de 8 a 13 horas, a partir del lunes 15 de septiembre.

Además de promover la actividad física y el encuentro comunitario, la jornada contará con premios en efectivo e importantes sorteos entre los corredores.

image
Temas
Seguí leyendo

¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

San Martín inauguró el Playón Polideportivo "José Máximo Cabrera"

¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta

Nuevos árboles, veredas, luces y parquización en un sector clave del Oeste de Capital

Capital y una gran apuesta que se nota: se completó la modernización del alumbrado público 100% led

Rawson celebró sus 83 años con memoria, arte y un profundo sentido de comunidad

Finca Don Antonio: un tesoro que brota entre emocionantes historias y 'Sabores Terrenales'

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en san martin
Allanamiento

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología