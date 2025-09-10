miércoles 10 de septiembre 2025

Vecinos de estreno

Nuevos árboles, veredas, luces y parquización en un sector clave del Oeste de Capital

La intendenta de Capital Susana Laciar recorrió junto al vicegobernador Fabián Martín, las obras que forman parte del plan integral de mejoramiento en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Capital estrenó obras de mejoramiento en la zona Oeste.

La Municipalidad de la Capital presentó oficialmente las obras de mejoramiento en la zona de Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales, que incluyen nueva infraestructura vial, forestación, mobiliario urbano y luminarias, beneficiando directamente a los vecinos del barrio Los Aromos.

Las obras, que forman parte del plan estratégico de transformación urbana con una intervención integral que abarca calles clave del sector oeste de la ciudad, fueron presentadas este martes, por la intendenta Susana Laciar junto al vicegobernador Fabián Martín.

image

El proyecto incluye la construcción de zapata, cordón y vereda, mejoras en el sistema de alumbrado público y tareas de forestación, consolidando un entorno más seguro, accesible y ordenado para los vecinos.

Las tareas comenzaron con una preparación completa del terreno: remoción de árboles en mal estado, extracción de antiguas vías ferroviarias y nivelación del suelo. Luego, se ejecutaron aproximadamente 150 m³ de zapatas de hormigón, base sobre la que se construyeron más de 600 metros lineales de cordón.

Se sumaron también 650 m² de veredas de hormigón peinado, con rampas de accesibilidad en esquinas, promoviendo la inclusión y facilitando el tránsito peatonal. En calle Aguiar, se realizaron tareas de parquización y reforestación, además de la instalación de nuevos bancos urbanos y un moderno sistema de iluminación pública peatonal y vial.

La obra también contempló la instalación de mobiliario urbano, como cestos de basura y bancos, y la construcción de una nueva parada de colectivos, mejorando la funcionalidad del entorno y fomentando el uso del transporte público. Los trabajos concluyeron con el sellado de juntas, limpieza final y acondicionamiento general del entorno, garantizando durabilidad y habilitación inmediata del espacio intervenido.

image

Durante la presentación, la intendenta Laciar y el vicegobernador Martín recorrieron la zona, dialogaron con los vecinos y destacaron el impacto positivo de estas obras, que forman parte del compromiso municipal de mejorar la infraestructura barrial y elevar la calidad de vida en los cuatro distritos de la Ciudad.

