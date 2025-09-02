martes 2 de septiembre 2025

Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

Un municipio sanjuanino invitó a la gente a participar del evento que tendrá entrada libre y gratuita y prometa una experiencia inolvidable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.

El departamento San Martín invitó a los sanjuaninos a disfrutar del evento Trekking Nocturno de Luna Llena, a sólo 27 kilómetros de la Capital de San Juan. La propuesta, que promete ser una experiencia inolvidable, se desarrollará con entrada libre y gratuita, en el marco del mes aniversario del departamento.

“Se trata de una propuesta especial para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura: el Trekking Nocturno de Luna Llena, que se realizará el domingo 7 de septiembre”, comentaron desde el municipio sobre la actividad.

El evento se desarrollará en el Sendero Mirador de la Luna, con punto de encuentro en la Oficina de Turismo del Complejo Turístico Ceferino Namuncurá a las 18:30 horas.

Se trata de un recorrido de 4 horas de duración, con un nivel de dificultad media, que permitirá a los participantes vivir una experiencia única bajo la luz de la luna y en contacto con paisajes inolvidables.

La propuesta es gratuita y con cupos limitados. Para participar, es necesario confirmar asistencia enviando nombre, apellido y DNI al WhatsApp 264 465 8724, requisito indispensable para la cobertura del seguro deportivo.

image

Qué llevar para participar de la actividad de trekking nocturno

Desde la Municipalidad se recomienda llevar linterna, ropa cómoda, calzado adecuado, agua y una mochila con elementos básicos.

“Con esta actividad, San Martín invita a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza natural del departamento de una manera diferente”, resaltaron.

