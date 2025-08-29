viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda

Obras, música, espárragos y semitas, en la semana de celebración del aniversario de Rawson

A partir de este viernes y durante los días siguientes, el departamento celebra sus 83 años con diversas actividades. Conocé las propuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rawson organiza diversos eventos y actos para celebrar su aniversario.

Rawson organiza diversos eventos y actos para celebrar su aniversario.

Rawson celebrará su 83° aniversario con una semana de inauguraciones, actividades culturales y espacios renovados. Las propuestas pensadas para todas las edades combinan obras de infraestructura, espacios culturales y actividades recreativas que “fortalecen la identidad rawsina”, según adelantaron desde el municipio.

Lee además
Trabajan en obras de canalización en un barrio de 9 de Julio para evitar que se inunde cuando llueve.
Mejoras

Avanzan en las obras de canalización en un barrio sanjuanino que se inundaba cada vez que llovía
Por obras, cortarán el tránsito en media calzada en una zona de la Circunvalación.
Atención

Por obras, reducen la calzada en una zona de la Avenida de Circunvalación

Los festejos comenzarán este viernes 29 de agosto con una jornada especial dedicada a las infancias. Desde las 17 horas, en el playón de Barrio La Estación, se compartirá un chocolate por el Día del Niño, junto con la inauguración de las obras de refacción del espacio, renovado para el disfrute de los vecinos. Luego se presentarán las obras de remodelación de la Plaza ubicada en calles Triunvirato y Tacuarí del barrio Salvador María del Carril (conocido popularmente como 4 de junio).

Para continuar, el martes 2 de septiembre, se inaugurará las obras de refacciones de la plazoleta ubicada en Villa Hipódromo, en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil, un nuevo espacio renovado para el encuentro de los vecinos del barrio.

image

El jueves 4 de septiembre, día central del aniversario, iniciará a las 10 horas en el Salón Tierras Doradas, en Médano de Oro, con la 2° Jornada Técnica del Espárrago, un encuentro destinado a continuar fortaleciendo el desarrollo de este emblemático producto rawsino. Organizada por la Municipalidad de Rawson, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de San Juan, la jornada propone un espacio de actualización y debate que busca potenciar la competitividad del sector, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, innovación tecnológica y estrategias de comercialización. La actividad estará dirigida a productores, técnicos, estudiantes y público en general y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario https://forms.gle/ri3t3GPSVuKykbxz7

image

Por la tarde, desde las 19 horas, se realizará el acto oficial por el 83° Aniversario de Rawson, con una gran intervención artística, la inauguración de refacciones y puesta en valor de las obras del Artista Gustavo Pérez Espinoza, además de reconocimientos a inmigrantes y vecinos destacados del departamento. El mismo se llevará a cabo en el Monumento del Cruce de los Andes, Av. España y República del Líbano, y la invitación es extensiva a toda la comunidad rawsina.

El sábado 6 de septiembre a las 20 horas, se vivirá una noche de gala con el Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, que reunirá voces de distintos puntos del país para celebrar la cultura en el Centro de Convenciones Libertadores de América, y el domingo en el Auditorio Juan Victoria desde las 18:30.

image

Finalmente, el día domingo 7 de septiembre, para el disfrute de la familia, llega la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita en Plaza Bolaños, calle Ramón Franco pasando 6, del Médano de Oro, desde las 13 horas se podrá disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos, amasado en vivo y del concurso del mejor Pan y la mejor Semita. A su vez, se encuentran abiertas las inscripciones para todos los interesados que quieran participar del concurso, con importantes premios en la categoría Pan y Semita. Las mismas estarán habilitadas hasta el viernes 5 de septiembre, y podrán solicitar más información comunicándose al 2644586305.

Temas
Seguí leyendo

Conocé las nuevas instalaciones de esterilización del Hospital Marcial Quiroga y mirá cómo funcionan

Difundieron un importante dato sobre la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro

Rivadavia culmina las celebraciones por su aniversario con una gran cabalgata infantil

El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad

Los chicos de 9 de Julio celebraron su día con una gran y divertida fiesta

Se develó el misterio: quiénes son los creadores de los mejores churros sanjuaninos

Inauguraron nuevas luminarias LED en el Barrio Justo Castro IV de Caucete

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.
En plena Capital

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 
Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

La amenaza de bomba en el Hospital Rawson generó un fuerte impacto en turnos programados y hasta cirugías. Fue en junio y responsabilizaron a una bioquímica que trabaja en el nosocomio.
Mano dura

Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan
Tiempo paranormal

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos