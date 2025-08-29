Obras, música, espárragos y semitas, en la semana de celebración del aniversario de Rawson

Rawson celebrará su 83° aniversario con una semana de inauguraciones, actividades culturales y espacios renovados. Las propuestas pensadas para todas las edades combinan obras de infraestructura, espacios culturales y actividades recreativas que “fortalecen la identidad rawsina”, según adelantaron desde el municipio.

Los festejos comenzarán este viernes 29 de agosto con una jornada especial dedicada a las infancias. Desde las 17 horas, en el playón de Barrio La Estación, se compartirá un chocolate por el Día del Niño, junto con la inauguración de las obras de refacción del espacio, renovado para el disfrute de los vecinos. Luego se presentarán las obras de remodelación de la Plaza ubicada en calles Triunvirato y Tacuarí del barrio Salvador María del Carril (conocido popularmente como 4 de junio).

Para continuar, el martes 2 de septiembre, se inaugurará las obras de refacciones de la plazoleta ubicada en Villa Hipódromo, en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil, un nuevo espacio renovado para el encuentro de los vecinos del barrio.

image

El jueves 4 de septiembre, día central del aniversario, iniciará a las 10 horas en el Salón Tierras Doradas, en Médano de Oro, con la 2° Jornada Técnica del Espárrago, un encuentro destinado a continuar fortaleciendo el desarrollo de este emblemático producto rawsino. Organizada por la Municipalidad de Rawson, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de San Juan, la jornada propone un espacio de actualización y debate que busca potenciar la competitividad del sector, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, innovación tecnológica y estrategias de comercialización. La actividad estará dirigida a productores, técnicos, estudiantes y público en general y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario https://forms.gle/ri3t3GPSVuKykbxz7

image

Por la tarde, desde las 19 horas, se realizará el acto oficial por el 83° Aniversario de Rawson, con una gran intervención artística, la inauguración de refacciones y puesta en valor de las obras del Artista Gustavo Pérez Espinoza, además de reconocimientos a inmigrantes y vecinos destacados del departamento. El mismo se llevará a cabo en el Monumento del Cruce de los Andes, Av. España y República del Líbano, y la invitación es extensiva a toda la comunidad rawsina.

El sábado 6 de septiembre a las 20 horas, se vivirá una noche de gala con el Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, que reunirá voces de distintos puntos del país para celebrar la cultura en el Centro de Convenciones Libertadores de América, y el domingo en el Auditorio Juan Victoria desde las 18:30.

image

Finalmente, el día domingo 7 de septiembre, para el disfrute de la familia, llega la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita en Plaza Bolaños, calle Ramón Franco pasando 6, del Médano de Oro, desde las 13 horas se podrá disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos, amasado en vivo y del concurso del mejor Pan y la mejor Semita. A su vez, se encuentran abiertas las inscripciones para todos los interesados que quieran participar del concurso, con importantes premios en la categoría Pan y Semita. Las mismas estarán habilitadas hasta el viernes 5 de septiembre, y podrán solicitar más información comunicándose al 2644586305.