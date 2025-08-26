Por obras, reducen la calzada en una zona de la Avenida de Circunvalación

Por obras, cortarán el tránsito en media calzada en una zona de la Circunvalación.

Este martes 26 de agosto, una zona de la Avenida de Circunvalación quedará reducida al tránsito por el desarrollo de obras. Como consecuencia, desde la Dirección Provincial de Vialidad pidieron precaución a los conductores.

Según informaron desde el área, “se realizará una intervención en la Ruta Nacional A-014 (Av. de Circunvalación), de 9:00 a 13:00”.

Se implementará la reducción de media calzada por cambio de defensas metálicas, en los siguientes tramos:

Anillo externo: ramal de salida a Av. Libertador Gral. San Martín (oeste).

Ramal de ingreso: pasando Av. Libertador (oeste).

En ese contexto, recomendaron a los conductores “transitar con precaución, respetar la cartelería vial y al personal trabajando en el lugar”.