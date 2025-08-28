Difundieron un importante dato sobre la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro

Por las condiciones del tiempo, reprogramaron la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro, en Rawson.

Esta semana, la Municipalidad de Rawson dio a conocer que el próximo domingo se realizaría la 2ª edición de la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro. Sin embargo, este jueves indicaron que el evento fue reprogramado, debido a las condiciones del tiempo.

“La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, junto a la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, informa a la comunidad que, debido a las inclemencias climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el fin de semana, conocido por el temporal de Santa Rosa, la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita ha sido reprogramada”, indicaron desde la Municipalidad

De ese modo, el evento se realizará el próximo domingo 7 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en la Plaza Bolaños del Médano de Oro (Calle Ramón Franco pasando Calle 6).

“Este encuentro, pensado para disfrutar en familia, busca poner en valor nuestras tradiciones y destacar el trabajo de artesanos y productores locales”, recordaron desde el municipio.

La Fiesta del Pan y la Semita contará con la participación de emprendedores, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas que invitan a vivir una jornada de encuentro y celebración en Médano de Oro.