jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Difundieron un importante dato sobre la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro

Desde la Municipalidad ofrecieron un comunicado con información importante para quienes planeaban asistir al evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las condiciones del tiempo, reprogramaron la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro, en Rawson.

Por las condiciones del tiempo, reprogramaron la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro, en Rawson.

Esta semana, la Municipalidad de Rawson dio a conocer que el próximo domingo se realizaría la 2ª edición de la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro. Sin embargo, este jueves indicaron que el evento fue reprogramado, debido a las condiciones del tiempo.

Lee además
Trabajan en obras de canalización en un barrio de 9 de Julio para evitar que se inunde cuando llueve.
Mejoras

Avanzan en las obras de canalización en un barrio sanjuanino que se inundaba cada vez que llovía
rivadavia culmina las celebraciones por su aniversario con una gran cabalgata infantil
Evento gratuito

Rivadavia culmina las celebraciones por su aniversario con una gran cabalgata infantil

“La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, junto a la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, informa a la comunidad que, debido a las inclemencias climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el fin de semana, conocido por el temporal de Santa Rosa, la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita ha sido reprogramada”, indicaron desde la Municipalidad

De ese modo, el evento se realizará el próximo domingo 7 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en la Plaza Bolaños del Médano de Oro (Calle Ramón Franco pasando Calle 6).

“Este encuentro, pensado para disfrutar en familia, busca poner en valor nuestras tradiciones y destacar el trabajo de artesanos y productores locales”, recordaron desde el municipio.

La Fiesta del Pan y la Semita contará con la participación de emprendedores, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas que invitan a vivir una jornada de encuentro y celebración en Médano de Oro.

Temas
Seguí leyendo

El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad

Los chicos de 9 de Julio celebraron su día con una gran y divertida fiesta

Se develó el misterio: quiénes son los creadores de los mejores churros sanjuaninos

Inauguraron nuevas luminarias LED en el Barrio Justo Castro IV de Caucete

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Lisandro Caik, el gaucho 2.0 que le cambió la cara a la comunicación de la Federación Gaucha Sanjuanina

Los jóvenes podrán colorear la Capital con murales: hay premios de $1 millón en insumos de arte

9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajan en obras de canalización en un barrio de 9 de Julio para evitar que se inunde cuando llueve.
Mejoras

Avanzan en las obras de canalización en un barrio sanjuanino que se inundaba cada vez que llovía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Te Puede Interesar

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida
UFI Delitos Especiales

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida

Se lanza la convocatoria para Emprendedora del Sol 2025: cómo hay que anotarse y los requisitos
Fiesta del Sol

Se lanza la convocatoria para "Emprendedora del Sol 2025": cómo hay que anotarse y los requisitos

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera
Fútbol sanjuanino

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas
Historia

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas