miércoles 27 de agosto 2025

Evento gratuito

Rivadavia culmina las celebraciones por su aniversario con una gran cabalgata infantil

En conjunto con la Federación Gaucha Sanjuanina se estará llevando a cabo el evento este fin de semana por las calles del departamento. Finaliza con un gran festival gaucho, con entrada libre y gratuita.

Por Mariela Pérez
image

Durante agosto la Municipalidad de Rivadavia estuvo desarrollando diversas actividades en el marco de la celebración de un nuevo aniversario, el 117 desde su fundación. En ese contexto, el broche de oro se realizará este domingo 31 de agosto, durante toda la jornada, con una cabalgata infantil y un gran festival de destrezas.

El objetivo del evento es poner en valor las tradiciones y prácticas gauchas. Es por ello que se iniciará el domingo con una concentración en la zona oeste del polideportivo Marcelino Quiroga, desde donde partirá la cabalgata sobre las 10 de la mañana con niños montando sus caballos, acompañados por adultos y supervisados por el equipo de la Federación Gaucha Sanjuanina.

La cabalgata recorrerá las calles del departamento, hasta llegar al Centro Tradicionalista El Mangrullo, en Marquesado, donde se realizarán jineteadas, espectáculos artísticos de renombre, destrezas criollas y juegos para los más pequeños. Se estima que el arribo será sobre las 11:30.

En el campo de destrezas además habrá jineteada de petisos, destrezas libres, carreras por el campeonato de la Federación, mini campeonato por agrupaciones y encuentro de tropillas.

Un detalle no menor es que se repartirán $1.500.000 en premios por categoría (Clina, Grupa y Basto), lo que convierte al festival en uno de los más destacados del calendario tradicionalista provincial.

El evento está pensado para todas las edades y busca recuperar una tradición que supo tener gran presencia en la provincia. La entrada será libre y gratuita, siendo un excelente plan para compartir el domingo en familia.

