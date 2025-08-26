Rawson lanzó la segunda edición de la Fiesta del Pan y la Semita

El municipio de Rawson, junto con la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, confirmó la realización de la segunda edición de la Fiesta del Pan y la Semita, una propuesta que busca poner en valor las tradiciones populares y ofrecer una jornada recreativa para toda la familia.

La celebración tendrá lugar el domingo 31 de agosto de 2025, desde las 13 horas, en la Plaza Bolaños del Médano de Oro, ubicada en calle Ramón Franco, pasando Calle 6.

Entre las actividades destacadas se encuentra el concurso gastronómico, en el que se premiará a los mejores ejemplares en las categorías Pan y Semita. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 29 de agosto y quienes deseen participar pueden consultar al teléfono 2644586305.

El programa también incluirá un nutrido repertorio artístico, con la participación de Maxi Vera, Almas Medaneras, Instituto Beirut, Instituto Olé Flamenco, Instituto Rocío y Javier Lucero, además de un atractivo amasado en vivo.

La propuesta se completa con una gran feria de artesanos y emprendedores, acompañada de espacios gastronómicos que invitan a disfrutar de los sabores locales. De esta manera, la fiesta busca convertirse en un punto de encuentro cultural que enaltece las raíces rawsinas.