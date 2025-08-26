Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

Durante la tarde de este martes, un grupo de alumnos del Nivel Secundario de la Escuela Comercio Manuel Belgrano, ubicada sobre la avenida Alem pasando Maipú, protagonizó un corte de calle que llamó la atención de los vecinos y conductores.
Tras una protesta estudiantil que incluyó el corte de una calle frente a una escuela de Capital, se conocieron detalles sobre lo que originó el malestar. Las autoridades ya intervinieron para calmar la situación.
Pocas horas después, se conoció el verdadero motivo que llevó al grupo de estudiantes a cortar la calle: la protesta surgió por la confusión en torno a la designación de un nuevo director. Según explicaron fuentes oficiales, el docente que pretendía asumir el cargo no cumplía con un requisito estipulado en la normativa vigente, lo que impidió su nombramiento formal.
Sin embargo, este mismo docente habría informado de manera errónea a los alumnos sobre su situación, generando malestar e incertidumbre dentro del estudiantado. Ante esto, algunos estudiantes decidieron manifestarse cortando momentáneamente la calle como forma de reclamo.
La vicedirectora intervino de inmediato para calmar los ánimos, y más tarde se hizo presente la directora de Área, quien dialogó directamente con los jóvenes para explicarles lo ocurrido.