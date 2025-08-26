martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

Tras una protesta estudiantil que incluyó el corte de una calle frente a una escuela de Capital, se conocieron detalles sobre lo que originó el malestar. Las autoridades ya intervinieron para calmar la situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la tarde de este martes, un grupo de alumnos del Nivel Secundario de la Escuela Comercio Manuel Belgrano, ubicada sobre la avenida Alem pasando Maipú, protagonizó un corte de calle que llamó la atención de los vecinos y conductores.

Lee además
Desalojaron la Escuela Agrotécnica de Zonda.
¡Otra vez sopa!

Por una amenaza de bomba evacuaron al menos 5 escuelas en San Juan
Después del viento, las clases vuelven a dictarse con normalidad en toda la provincia a partir de la tarde de este viernes 22 de agosto.
Importante

Qué pasará con las clases en el turno tarde este viernes, tras las suspensiones por el viento

Pocas horas después, se conoció el verdadero motivo que llevó al grupo de estudiantes a cortar la calle: la protesta surgió por la confusión en torno a la designación de un nuevo director. Según explicaron fuentes oficiales, el docente que pretendía asumir el cargo no cumplía con un requisito estipulado en la normativa vigente, lo que impidió su nombramiento formal.

Sin embargo, este mismo docente habría informado de manera errónea a los alumnos sobre su situación, generando malestar e incertidumbre dentro del estudiantado. Ante esto, algunos estudiantes decidieron manifestarse cortando momentáneamente la calle como forma de reclamo.

La vicedirectora intervino de inmediato para calmar los ánimos, y más tarde se hizo presente la directora de Área, quien dialogó directamente con los jóvenes para explicarles lo ocurrido.

Temas
Seguí leyendo

¿Se anticipó al verano? Filmaron a un sanjuanino corriendo sin remera y descalzo

Harán un nuevo sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

El comercio de San Juan no trabajará el 22 de septiembre: conocé el motivo

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Continúan los paros rotativos en la UNSJ a la espera de la resolución por el Financiamiento Universitario

Conocé las nuevas instalaciones de esterilización del Hospital Marcial Quiroga y mirá cómo funcionan

Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que se destaca en La Voz, fue salvado por Lali y sigue adelante

En su velorio sonó "Vallecito de Huaco": así despidieron al Chango Huaqueño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

Te Puede Interesar

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Legislativas 2025

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril
Exclusivo

Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday
En Tribunales

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida
Oficial

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?
Histórica vacante

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?