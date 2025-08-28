jueves 28 de agosto 2025

Avanzan en las obras de canalización en un barrio sanjuanino que se inundaba cada vez que llovía

Las autoridades iniciaron las tareas con el fin de dar respuesta a los vecinos y resolver de manera definitiva el histórico problema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trabajan en obras de canalización en un barrio de 9 de Julio para evitar que se inunde cuando llueve.

Cada vez que llovía, los vecinos del barrio Torino, en 9 de Julio, vivían momentos de tensión y enojo. Es que el espacio se inundaba provocando complicaciones y daños. En ese contexto, el municipio encaró una obra de infraestructura que busca resolver de manera definitiva el histórico problema de acumulación de agua.

Luego de haber finalizado la primera etapa con la colocación del sistema de caños de hormigón para permitir el paso del agua bajo el nuevo puente, se ejecutó un segundo tramo de trabajos de movimiento de suelo y nivelación, fundamentales para garantizar que las aguas de lluvia puedan encauzarse de forma segura hacia el desagüe principal.

Actualmente se encuentra en desarrollo la tercera etapa, que consiste en la construcción de veredas en todo el barrio, lo cual no solo facilitará la transitabilidad peatonal, sino que también permitirá ordenar y jerarquizar urbanísticamente la zona, mejorando la calidad de vida de los vecinos y consolidando el perfil urbano de Torino.

Estas intervenciones están siendo ejecutadas íntegramente por equipos operativos municipales, bajo la supervisión y planificación técnica de profesionales del área de obras públicas, lo cual permite optimizar recursos, sostener un ritmo constante de trabajo y garantizar soluciones estructurales duraderas.

Desde el municipio se remarcó que este tipo de acciones forman parte de un plan de mejoramiento estructural y territorial, que avanza progresivamente en los distintos barrios y distritos del departamento. Dicho plan se lleva adelante con criterios de prioridad y eficiencia, en un contexto económico complejo donde la administración responsable de los recursos públicos es clave para sostener la obra pública.

“Estamos dando respuestas a problemas que llevan mucho tiempo sin solución. De a poco pero sin pausa estamos trabajando con la convicción de que iremos llegando a cada distrito, haciendo lo que falta, de manera ordenada, responsable y con la certeza de seguir transformando 9 de Julio ”, expresó el intendente Daniel Banega.

