Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan concretó este viernes cuatro allanamientos en los barrios Villa San Patricio, Tamarindos y Loteo Jardín del Sol, en Chimbas, en el marco de una investigación por un robo ocurrido la madrugada del 26 de agosto.

El hecho delictivo tuvo lugar en el local Casa 2000, ubicado en el Patio Alvear del departamento Capital, donde varios individuos forzaron las puertas del comercio y se llevaron una importante cantidad de prendas de vestir de diversas marcas, además de otros elementos. Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Gracias a la intervención judicial, la policía logró recuperar la totalidad de las prendas robadas. Además, durante los allanamientos se secuestraron otros objetos relacionados con ilícitos denunciados en las comisarías 4° y 27°, entre ellos una bicicleta, una notebook, celulares marca iPhone y un inflador de pie.

Compartí esta nota en redes sociales:







