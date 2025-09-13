Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

El mundo del chimento no tiene descanso y ahora se dio a conocer que un ex Boca, precisamente Darío Cvitanich tuvo un encuentro muy íntimo con una famosa después de la separación con Chechu Bonelli y antes de estar junto su actual pareja, Ivana Figueiras.

Yanina Latorre aseguró que el exfutbolista tuvo un encuentro íntimo c on Cande Lecce, pero reveló en nombre de la mujer en cuestión con un entretenido enigmático en Sálvese Quien Pueda.

“La conocemos por haber estado con parejas de famosas. Ahora es periodista, pero fue mediática. Últimamente trabaja como columnitas de Marina Calabró en la radio”, comenzó diciendo la conductora de SQP.

Y rápidamente le puso fin al misterio: “¿Sabén con quién salió Darío Cvitanich, una vez, y cuando vio que la chica había mandado un casting para Gran Hermano la ghosteo, le dijo chau? ¡Cande Lecce!”.