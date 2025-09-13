sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Espectáculos

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

Salió a luz que el exjugador Xeneize y actual periodista de la cadena ESPN tuvo un encuentro con una mediática antes de comenzar a salir con Ivana Figueiras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío Cvitanich, un ex Boca

Darío Cvitanich, un ex Boca

Lee además
alivio en boca: miguel angel russo recibio el alta medica
Estado de salud

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica
La salud de Miguel Ángel Russo.
Boca

La salud de Miguel Ángel Russo: esperan que supere la infección y por ahora sigue internado

Ahora, quién es la mediática que estuvo con el ex Boca, Darío Cvitanich

Yanina Latorre aseguró que el exfutbolista tuvo un encuentro íntimo con Cande Lecce, pero reveló en nombre de la mujer en cuestión con un entretenido enigmático en Sálvese Quien Pueda.

image

“La conocemos por haber estado con parejas de famosas. Ahora es periodista, pero fue mediática. Últimamente trabaja como columnitas de Marina Calabró en la radio”, comenzó diciendo la conductora de SQP.

Y rápidamente le puso fin al misterio: “¿Sabén con quién salió Darío Cvitanich, una vez, y cuando vio que la chica había mandado un casting para Gran Hermano la ghosteo, le dijo chau? ¡Cande Lecce!”.

Temas
Seguí leyendo

Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires

A Leandro Paredes le siguen apareciendo supuestas amantes

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: quiénes son los herederos y cómo se reparte fortuna de 12.000.000.000 de euros

Un nuevo video encendió las alarmas sobre la salud mental de Britney Spears

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano
Lamentable 

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología