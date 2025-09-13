sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lamentable 

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

El ex concursante del reality se encontraría internado con pronóstico reservado. ¿De quién se trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gran Hermano

Gran Hermano

Lee además
Leandro Paredes
¿Será?

A Leandro Paredes le siguen apareciendo supuestas amantes
Darío Cvitanich, un ex Boca
Espectáculos

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

Quién es el ex Gran Hermano que chocó

Se trata de Thiago Medina y habría protagonizado un choque con su motocicleta, expresaron desde este programa de chimentos.

Daniela Celis y Camila Deniz, hermana de Thiago, piden a sus seguidores que hagan una cadena de oración por la salud del joven, que está internado en un hospital de Moreno.

La noticia fue confirmada por Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.

image

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las ocho de la noche: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, detalló Ochoa.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: quiénes son los herederos y cómo se reparte fortuna de 12.000.000.000 de euros

Un nuevo video encendió las alarmas sobre la salud mental de Britney Spears

Camila Galante rompió el silencio y habló del supuesto amorío entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

El emotivo video de Tamára Báez por el cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante

Para el ChatGPT, cuáles son los 5 lugares más lindos de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Cvitanich, un ex Boca
Espectáculos

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología