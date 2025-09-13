Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

Este viernes en LAM conducido por Ángel de Brito dio a conocer una mala noticia. Expresó que un ex concursante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito y ahora se encontraría internado con pronóstico reservado.
El ex concursante del reality se encontraría internado con pronóstico reservado. ¿De quién se trata?
Se trata de Thiago Medina y habría protagonizado un choque con su motocicleta, expresaron desde este programa de chimentos.
Daniela Celis y Camila Deniz, hermana de Thiago, piden a sus seguidores que hagan una cadena de oración por la salud del joven, que está internado en un hospital de Moreno.
La noticia fue confirmada por Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.
Según contó Pepe Ochoa en LAM, el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las ocho de la noche: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.
“Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, detalló Ochoa.
