A Leandro Paredes le siguen apareciendo supuestas amantes

A Leandro Paredes, actual jugador de Boca y de la Selección Argentina, lo han vinculado en las últimas semanas en varios amoríos . Primero con Evangelina Anderson –ex de Demichelis- y ahora dicen que estaría enamorado de una periodista de espectáculos.

Quién es la periodista de espectáculos que a Leandro Paredes lo vuelve “loquito”

“Lo tiene loquito, esa es la definición que me dieron a mí”, disparó Flowers, quien afirmó haber hablado directamente con la protagonista de la historia.

Y además sostuvo haber visto chats y conversaciones que confirmarían el vínculo.

Según relató Flowers, la relación entre Paredes y la periodista no sería un simple rumor. “No es algo que me contaron, es algo que hablé con la misma protagonista. Me pidió que no diga su nombre y yo se lo respeto”, explicó.

El periodista aseguró que la historia lleva al menos dos meses y que no se trataría de un affaire pasajero.

“Es una historia fuerte. Ella es periodista de un rubro muy específico, que está cerca del mío. No es porteña”, deslizó, sumando misterio a la identidad de la mujer.

Fuente: Ciudad