sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Será?

A Leandro Paredes le siguen apareciendo supuestas amantes

Esta vez lo vinculan a una periodista de espectáculos y dicen que él estaría “loquito” por ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro Paredes

Leandro Paredes

Lee además
Darío Cvitanich, un ex Boca
Espectáculos

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli
Gran Hermano
Lamentable 

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque
image

Quién es la periodista de espectáculos que a Leandro Paredes lo vuelve “loquito”

Lo tiene loquito, esa es la definición que me dieron a mí”, disparó Flowers, quien afirmó haber hablado directamente con la protagonista de la historia.

Y además sostuvo haber visto chats y conversaciones que confirmarían el vínculo.

Según relató Flowers, la relación entre Paredes y la periodista no sería un simple rumor. “No es algo que me contaron, es algo que hablé con la misma protagonista. Me pidió que no diga su nombre y yo se lo respeto”, explicó.

El periodista aseguró que la historia lleva al menos dos meses y que no se trataría de un affaire pasajero.

Es una historia fuerte. Ella es periodista de un rubro muy específico, que está cerca del mío. No es porteña”, deslizó, sumando misterio a la identidad de la mujer.

Fuente: Ciudad

Seguí leyendo

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: quiénes son los herederos y cómo se reparte fortuna de 12.000.000.000 de euros

Un nuevo video encendió las alarmas sobre la salud mental de Britney Spears

Camila Galante rompió el silencio y habló del supuesto amorío entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

El emotivo video de Tamára Báez por el cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante

Para el ChatGPT, cuáles son los 5 lugares más lindos de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Cvitanich, un ex Boca
Espectáculos

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología