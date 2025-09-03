miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires

El técnico de Boca continúa internado en la clínica Fleni, donde permanece en observación mientras se aguardan los resultados médicos que definirán los pasos a seguir en su tratamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo persiste. Internado desde ayer a la tarde en la clínica Fleni, el entrenador de Boca pasó una noche tranquila y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si, de acuerdo al tipo de bacteria que lo afectó en su infección urinaria, puede seguir con un tratamiento ambulatorio o si debe permanecer en el nosocomio.

Lee además
El cuadro de Miguel Ángel Russo.
Alarma en Boca

Miguel Ángel Russo quedó internado tras el diagnóstico de infección urinaria
con dos cabezazos, boca le gano a aldosivi y sumo su tercer triunfo al hilo
En Mar del Plata

Con dos cabezazos, Boca le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo

Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Esto último no sucederá, ya que hoy será Claudio Úbeda quien se ponga al frente del grupo.

Russo pasó la noche con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Ahora resta definir si, de acuerdo a los resultados del urocultivo, los médicos consideran que debe permanecer en el Fleni para terminar de deshacerse de la bacteria, o si eso puede hacerlo desde su casa con medicamentos específicos.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

Mientras tanto, el plantel de Boca volverá esta tarde a los entrenamientos bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.

Temas
Seguí leyendo

Miguel Ángel Russo analiza el único cambio que meterá en Boca Juniors para visitar a Aldosivi en Mar del Plata

Ni Russo, ni Cavani: el Pastor Giménez dice que Boca cortó la mala racha gracias a él, ¿qué hizo?

No lo para nadie: Nicolás Tivani volvió a marcar territorio en Portugal y se acomoda como líder

Pulgar abajo para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Revirtieron el fallo y Tobías Martínez clasificó a la Copa de Oro tras la polémica en Río Cuarto

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni no pudo esconder la emoción durante la conferencia de prensa de este miércoles. 
Eliminatorias

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta