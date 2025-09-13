sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Cada vez son más los partidos de fútbol mixtos que se juegan en canchas sanjuaninas. Lo que hace unos años parecía impensado, hoy se convirtió en una tendencia que crece con fuerza y que suma a hombres y mujeres en un mismo espacio de juego.

Por Ana Paula Gremoliche
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano.&nbsp;

Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 

En San Juan, no es raro abrir las redes sociales y encontrarse con fotos de grupos de amigos compartiendo una cancha: hombres y mujeres jugando juntos un partido de fútbol. Esta escena, que antes parecía lejana, se consolidó en los últimos años como una forma distinta de encuentro social y deportivo.

Lee además
el futbol tambien se juega fuera de la circunvalacion: la reflexion del presidente de la liga albardon-angaco
Copa País

"El fútbol también se juega fuera de la Circunvalación": la reflexión del presidente de la Liga Albardón-Angaco
futbol sanjuanino, artes marciales y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva del fin de semana
Tomá nota

Fútbol sanjuanino, artes marciales y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva del fin de semana

Según contó Lula Rufrano, administradora de la cancha Rufrano, en el complejo ya se organizan torneos de partidos mixtos. Desde su experiencia, destaca que estas instancias no solo promueven el deporte, sino también el respeto y la hermandad entre géneros. En la misma línea, Marcelo Pohmajevic, dueño de Sioux, señaló que la movida se fortaleció de manera notable: en promedio, en sus canchas se juega al menos un partido mixto por día.

Para quienes participan, el fútbol mixto ofrece una doble posibilidad: mantenerse activos físicamente y compartir un buen momento social. Algunos jugadores reconocieron a Tiempo de San Juan que el formato facilita la organización de equipos, ya que no siempre es sencillo reunir diez varones para completar un partido. Más allá de la logística, muchos destacan el costado social de la experiencia: se trata de juegos más relajados, con menos presión competitiva y más foco en la diversión. “Jugás con amigos, pasás un buen rato y después se comparte una salida”, resumió una participante.

El boom de los mixtos en San Juan refleja cómo el fútbol, históricamente dominado por los varones, abre nuevos espacios de inclusión. Con solo una pelota, hombres y mujeres se encuentran en igualdad de condiciones dentro de la cancha,

Temas
Seguí leyendo

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90

Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Carlos Cerimedo y el fortuito rescate de la gran joya del cine sanjuanino: 'Difunta Correa'

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Por Luz Ochoa
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera