sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A 50 años de su estreno

Carlos Cerimedo y el fortuito rescate de la gran joya del cine sanjuanino: 'Difunta Correa'

El destino tiene giros tan inesperados como exquisitos. En uno de estos entretejidos la película protagonizada por Lucy Campbell y dirigida por Hugo Mattar terminó en manos del reconocido cinéfilo

Por Jorge Balmaceda Bucci
Carlos Cerimedo, enredado en la cinta de la película Difunta Corra, la misma que décadas atrás encontró sorpresivamente antes de que fuera a parar a la basura.

Carlos Cerimedo, enredado en la cinta de la película Difunta Corra, la misma que décadas atrás encontró sorpresivamente antes de que fuera a parar a la basura.

El cine sanjuanino cuenta con un recorrido considerable, que en los últimos años, gracias a la instalación de la ENERC en la Provincia, ha tomado un impulso más que considerable. Y si se busca en la historia un ícono para resaltar es prácticamente seguro que será la película ‘Difunta Correa’ la que pique en punta. Este próximo 18 de septiembre se van a cumplir 50 años desde su estreno y los que no todos saben es la fortuita historia que se esconde tras el hallazgo de las copias que permiten que hoy se pueda ver.

Lee además
Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan
video: una esquina sanjuanina con historia politica y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular
WhatsApp Image 2025-09-11 at 14.01.49 (1)
Carlos Cerimedo, con el uno de los rollos que conforman la peli.

Carlos Cerimedo, con el uno de los rollos que conforman la peli.

El film, dirigido por Hugo Reynaldo Mattar y protagonizado y escrito por la actriz sanjuanina Lucy Campbell, marcó toda una revolución en la década del ‘70 y convocó en San Juan a las figuras nacionales de esos tiempos como Ignacio Quirós, Luis Medina Castro, Jorge Rivera López, Héctor Pellegrini, Jorge Villalba y Alfredo Iglesias. Si bien no tuvo un rutilante éxito a nivel nacional, en San Juan se convirtió en toda una sensación.

Toda esa historia hubiese terminado convirtiéndose en leyenda -al igual que la mismísima Santa Pagana- de no ser por la complicidad del destino, que permitió que las copias de la peli no terminarán en la basura y sí en manos de Carlos Cerimedo, un apasionado del séptimo arte.

image
Afiche oficial de la película Difunta Correa.

Afiche oficial de la película Difunta Correa.

Con pelos y señales el propio cinéfilo recordó el momento en el que terminó encontrándose con las cintas de la peli ‘Difunta Correa’: “Mario Figueroa, un arquitecto amigo con el terminamos siendo parientes porque se casó con una sobrina política, me llamó y me dijo que había encontrado unas bolsas y cajas con películas en un terreno que había comprado. El lugar tenía unas piezas de adobe y en una de las piecitas del fondo, totalmente olvidadas, estabas estas películas. Me preguntó si estaba interesado tenía un par de horas para quedármelas porque al otro día todo iba a parar a un contenedor”.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 14.01.51 (1)
La producción de la película convocó a los mejores actores nacionales de ese momento.

La producción de la película convocó a los mejores actores nacionales de ese momento.

“Ahí nomás le dije que sí y me mandé para el lugar. Cuando llegué me saqué saco, me arremangué y empecé a ver qué había baja una tierra impresionante. Las primeras que encontré eran películas de Olmedo, Porcel y algunas también de Calabró y Juan Carlos Altavista, el recordado Minguito, todas de aquel cine de humor argentino y la verdad que a mí no me interesaban para nada. Y cuando ya estaba por irme sin nada, me encontré con una bolsa de alpillera con un montón de latones con cinta. Y ahí estaban las copias de la Difunta Correa, una película de la que yo tenía el afiche original. Estaban las dos copias, una en cuatro bobinas grandes y la otra en ocho bobinas chicas, agregó Cerimedo, quien en 2014 consiguió que se declarase de Interés Cultural, Educativo, Turístico y Social, a la recuperación y digitalización de la película "Difunta Correa". Once años después, aún no se concreta y sigue siendo el gran objetivo del cinéfilo antes de que las cintas puedan sufrir algún detetioro irreversible y también porque en formato digital puede ser proyectada con más facilidad en escuelas o instituciones.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 14.01.54 (1)
Hugo Mattar fue el director de la película de la Difunta Correa

Hugo Mattar fue el director de la película de la Difunta Correa

En cuanto a la peli en sí, la cual el propio Cerimedo llegó a digitalizar de una manera muy casera y que se puede ver en su canal de Youtube, el amante del mundo cinematográfico dijo: “La producción de esta película fue bárbara. Hay que tener presente que se hizo en 1975 donde la tecnología para los efectos especiales no era la de hoy y la verdad que están muy bien logrados para la época. Y no es un dato menor que en esta película están presente los mejores actores de ese momento. Fue el primer largometraje de ficción de San Juan hecha por sanjuaninos, bueno aunque Mattar era chileno pero ya llevaba mucho tiempo radicado acá”.

image
Hasta la revista Gente se hizo eco de la filmación de la peli en San Juan.

Hasta la revista Gente se hizo eco de la filmación de la peli en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

La nueva faceta de Rosita de Los Berros: ¡ahora canta!

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Para la IA, cuáles son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en San Juan

El hospital de Caucete debió asistir a 14 jóvenes tucumanos intoxicados

¡Qué elegancia la de Francia! Encontraron al vendedor más "pitucón" de San Juan y mostró lo que ofrece

Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Expo Olivícola este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología