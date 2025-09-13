Carlos Cerimedo y el fortuito rescate de la gran joya del cine sanjuanino: 'Difunta Correa'

Carlos Cerimedo, enredado en la cinta de la película Difunta Corra, la misma que décadas atrás encontró sorpresivamente antes de que fuera a parar a la basura.

El cine sanjuanino cuenta con un recorrido considerable, que en los últimos años, gracias a la instalación de la ENERC en la Provincia, ha tomado un impulso más que considerable. Y si se busca en la historia un ícono para resaltar es prácticamente seguro que será la película ‘Difunta Correa’ la que pique en punta. Este próximo 18 de septiembre se van a cumplir 50 años desde su estreno y los que no todos saben es la fortuita historia que se esconde tras el hallazgo de las copias que permiten que hoy se pueda ver.

El film, dirigido por Hugo Reynaldo Mattar y protagonizado y escrito por la actriz sanjuanina Lucy Campbell, marcó toda una revolución en la década del ‘70 y convocó en San Juan a las figuras nacionales de esos tiempos como Ignacio Quirós, Luis Medina Castro, Jorge Rivera López, Héctor Pellegrini, Jorge Villalba y Alfredo Iglesias. Si bien no tuvo un rutilante éxito a nivel nacional, en San Juan se convirtió en toda una sensación.

Toda esa historia hubiese terminado convirtiéndose en leyenda -al igual que la mismísima Santa Pagana- de no ser por la complicidad del destino, que permitió que las copias de la peli no terminarán en la basura y sí en manos de Carlos Cerimedo, un apasionado del séptimo arte.

image Afiche oficial de la película Difunta Correa.

Con pelos y señales el propio cinéfilo recordó el momento en el que terminó encontrándose con las cintas de la peli ‘Difunta Correa’: “Mario Figueroa, un arquitecto amigo con el terminamos siendo parientes porque se casó con una sobrina política, me llamó y me dijo que había encontrado unas bolsas y cajas con películas en un terreno que había comprado. El lugar tenía unas piezas de adobe y en una de las piecitas del fondo, totalmente olvidadas, estabas estas películas. Me preguntó si estaba interesado tenía un par de horas para quedármelas porque al otro día todo iba a parar a un contenedor”.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 14.01.51 (1) La producción de la película convocó a los mejores actores nacionales de ese momento.

“Ahí nomás le dije que sí y me mandé para el lugar. Cuando llegué me saqué saco, me arremangué y empecé a ver qué había baja una tierra impresionante. Las primeras que encontré eran películas de Olmedo, Porcel y algunas también de Calabró y Juan Carlos Altavista, el recordado Minguito, todas de aquel cine de humor argentino y la verdad que a mí no me interesaban para nada. Y cuando ya estaba por irme sin nada, me encontré con una bolsa de alpillera con un montón de latones con cinta. Y ahí estaban las copias de la Difunta Correa, una película de la que yo tenía el afiche original. Estaban las dos copias, una en cuatro bobinas grandes y la otra en ocho bobinas chicas”, agregó Cerimedo, quien en 2014 consiguió que se declarase de Interés Cultural, Educativo, Turístico y Social, a la recuperación y digitalización de la película "Difunta Correa". Once años después, aún no se concreta y sigue siendo el gran objetivo del cinéfilo antes de que las cintas puedan sufrir algún detetioro irreversible y también porque en formato digital puede ser proyectada con más facilidad en escuelas o instituciones.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 14.01.54 (1) Hugo Mattar fue el director de la película de la Difunta Correa

En cuanto a la peli en sí, la cual el propio Cerimedo llegó a digitalizar de una manera muy casera y que se puede ver en su canal de Youtube, el amante del mundo cinematográfico dijo: “La producción de esta película fue bárbara. Hay que tener presente que se hizo en 1975 donde la tecnología para los efectos especiales no era la de hoy y la verdad que están muy bien logrados para la época. Y no es un dato menor que en esta película están presente los mejores actores de ese momento. Fue el primer largometraje de ficción de San Juan hecha por sanjuaninos, bueno aunque Mattar era chileno pero ya llevaba mucho tiempo radicado acá”.