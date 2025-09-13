De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Una foto formalizó el cambio de equipo. La hija del fundador de la Agrupación Virgen de Fátima, Carlos Gómez, cambió de camiseta. Vanesa Gómez pasó del peronismo a las filas de la Libertad Avanza. Inicialmente era un rumor, pero luego quedó plasmado en una imagen de la "piquetera" -apodo que reciben los integrantes de la asociación civil- con el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Abel Chiconi, postulante en primer término como candidato a diputado nacional por el presidente Javier Milei. "Gracias Javi por dejarme ser parte de tu equipo", escribió en un estado de WhatsApp.

La dirigente tuvo una participación activa en la última campaña por la intendencia en el 2023 y todavía quedan registros de la campaña en las redes sociales. Principalmente con los dedos en ve y con la remera que decía "Carlos Gómez intendente -Sergio Uñac gobernador".

Cabe recordar que, en ese momento, el entonces gobernador Sergio Uñac envió a Gómez a jugar a Chimbas. Bajo la Ley de Lemas, hubo nueve listas del uñaquismo enfrentadas a la lista del oficialismo municipal de Daniela Rodríguez, respaldada por el exintendente Fabián Gramajo, quien acompañaba a José Luis Gioja en la fórmula a la Gobernación. Sin embargo, el líder de la Virgen de Fátima no tuvo suerte. Sacó apenas 1.482 votos. Mientras que Rodríguez ganó el municipio con 16.176 votos más los aportes menores de los candidatos del giojismo.

image

En La Libertad Avanza no hubo declaraciones a la prensa sobre la incorporación de la hija de Gómez. En los primeros días de septiembre, surgió la foto que pasó desapercibida hasta que la expiquetera la compartió en WhatsApp. Es una imagen del equipo del Presidente con los candidatos a legisladores nacionales en la Plaza de Chimbas. De acuerdo al comunicado del partido de Milei sobre ese día, "los candidatos Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani encabezaron un encuentro en la plaza departamental, donde dialogaron con vecinos y comerciantes de la zona".

image

En tanto, en el peronismo le bajaron el precio al movimiento en el tablero electoral. Desde el frente Fuerza San Juan admitieron que el pase sucedió, pero dijeron que no les consta que Carlos Gómez haya tomado la misma determinación. Además, en estricto off, un dirigente chimbero señaló que el poder de movilización de la Virgen de Fátima decayó después la derrota y la merma de programas sociales, también recordó la enemistad del "piquetero" con Gramajo, quien actualmente es candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista en tercer término. "No es raro que haya mandado a la hija a jugar con los libertarios", comentó.