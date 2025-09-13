El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

La provincia de San Juan vivió una jornada de alta exigencia para los servicios de emergencia. Este sábado se registraron varios focos de fuego en los departamentos de Caucete y San Martín , que demandaron la intervención de bomberos voluntarios y personal policial .

Uno de los siniestros ocurrió en la intersección de Calle Lateral y Divisoria , donde el fuego consumió pastizales hasta que los brigadistas lograron controlarlo. En tanto, en Caucete , los bomberos trabajaron en Calle Divisoria y San Isidro , donde las llamas avanzaron sobre maleza seca y troncos de algarrobo. Otro foco afectó una finca cercana al Barrio Nikizanga .

Las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas, principalmente por la presencia de fuertes vientos, que favorecieron la propagación del fuego.

Pronóstico extendido para este domingo en San Juan

San Juan inicia este domingo con temperaturas frescas que oscilarán entre los 12°C y 24°C a lo largo de la jornada, según el pronóstico local.

El viento predominante será del sector sur, con velocidades que irán de 7 a 31 km/h, mientras que por la tarde se esperan ráfagas más suaves del sureste.

Recomendaciones de las autoridades

Ante la situación, las autoridades locales reiteraron la necesidad de extremar las precauciones y pidieron a la población evitar encender fuego al aire libre hasta que mejoren las condiciones.