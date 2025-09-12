El termómetro tambalea este fin de semana: calor, alerta de Zonda y ¿descenso de temperatura?

Se viene un fin de semana con diferentes condiciones del tiempo en San Juan.

Después de una semana marcada por el viento del Sureste (que obligó incluso a suspender las clases el pasado miércoles y provocó un descenso térmico tras la temperatura récord registrada el martes, cuando el termómetro rozó los 30 grados), se espera un fin de semana movido en materia climática. El panorama incluye temperaturas elevadas, alerta amarilla por Zonda en algunas zonas de la provincia y un leve descenso de la temperatura hacia el domingo.

“Este viernes se presenta con una brisa del Norte y cielo despejado, lo que llevará la máxima a unos 28 grados. Esto ocurre porque domina una dorsal, una cuña que se ha instalado en el noreste y noroeste del país, favoreciendo el ingreso de aire subtropical a esta región”, explicó el climatólogo Germán Poblete.

Respecto del sábado 13 de septiembre, el especialista indicó que se espera una temperatura máxima cercana a los 29 grados, con viento del Norte predominante.

A esta situación se suma que el Servicio Meteorológico Nacional emitió para esa jornada un alerta amarilla por viento Zonda en las zonas de precordillera de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, y en los departamentos de Ullum y Zonda.

El cambio del tiempo

Sin embargo, según adelantó Poblete, el domingo un frente rozará la provincia, provocando un descenso de la temperatura. Se espera que la máxima no supere los 23 grados, con viento del Sur.

De cara al lunes, ya superado el paso del frente, el cielo estará despejado y la radiación solar hará que la temperatura ascienda nuevamente a unos 25 grados. El martes también se presentará soleado, con una máxima en el mismo rango.

Cabe destacar que, durante estos días, las temperaturas mínimas se mantendrán relativamente altas: entre los 8 y 10 grados, debido a la proximidad de la primavera.