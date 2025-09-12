viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada agradable en la previa del fin de semana. El detalle de la temperatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan.

Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan.

Este viernes, en la previa del fin de semana, la joranda se presentará con temperatura agradable y primaveral en San Juan, teniendo en cuenta el pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Lee además
san juan: jueves con cielo despejado y temperaturas agradables
SMN

San Juan: jueves con cielo despejado y temperaturas agradables
¿vuelve el frio? asi estara el tiempo este domingo en san juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

La jornada comienza con una temperatura mínima que ronda los 10 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el Norte a razón de 4 km/h.

En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 27 grados, bajo el cielo parcialmente nublado y con la brisa del Norte aun vigente.

image

Ya por la noche, el viento del mismo sector podría aumentar su velocidad, para correr a una velocidad superior a los 20 km/h, con ráfagas superiores a 40 km/h.

Temas
Seguí leyendo

Ambientador casero de lavanda: la receta fácil que arrasa en redes para eliminar el estrés

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo usar aromatizador casero para reducir el estrés 
Lo tenés que hacer

Ambientador casero de lavanda: la receta fácil que arrasa en redes para eliminar el estrés

Por María Morá

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.
En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo
Visita de lujo

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo

La nueva ley integral de Transporte incluye la posibilidad de transportar mascotas en los colectivos en San Juan.
Normativa

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas