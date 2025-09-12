¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Este viernes, en la previa del fin de semana, la joranda se presentará con temperatura agradable y primaveral en San Juan, teniendo en cuenta el pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.
viernes 12 de septiembre 2025
Este viernes, en la previa del fin de semana, la joranda se presentará con temperatura agradable y primaveral en San Juan, teniendo en cuenta el pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada comienza con una temperatura mínima que ronda los 10 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el Norte a razón de 4 km/h.
En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 27 grados, bajo el cielo parcialmente nublado y con la brisa del Norte aun vigente.
Ya por la noche, el viento del mismo sector podría aumentar su velocidad, para correr a una velocidad superior a los 20 km/h, con ráfagas superiores a 40 km/h.