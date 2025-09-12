¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan.

Este viernes, en la previa del fin de semana, la joranda se presentará con temperatura agradable y primaveral en San Juan, teniendo en cuenta el pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comienza con una temperatura mínima que ronda los 10 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el Norte a razón de 4 km/h.

En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 27 grados, bajo el cielo parcialmente nublado y con la brisa del Norte aun vigente.

Ya por la noche, el viento del mismo sector podría aumentar su velocidad, para correr a una velocidad superior a los 20 km/h, con ráfagas superiores a 40 km/h.