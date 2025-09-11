Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

El budín de naranja casero es un clásico de las meriendas, pero la receta tradicional suele incluir harina refinada y mucho azúcar. En esta versión saludable, esos ingredientes se reemplazan por opciones más nutritivas, sin perder la textura suave ni el sabor fresco que lo caracteriza.
Al no llevar harina de trigo ni azúcar agregada, este budín saludable de naranja es ideal para personas celíacas (si usás harina sin gluten) y para quienes buscan reducir el consumo de endulzantes. La fruta le aporta humedad, un aroma natural y ese toque cítrico que lo hace irresistible.
image
Budín de naranja saludable
Lo mejor es que se prepara en pocos pasos, con ingredientes simples y sin necesidad de técnicas complicadas. Perfecto para acompañar mates, café o tu infusión favorita a cualquier hora del día.
Ingredientes para hacer budín de naranja sin harina ni azúcar
-
2 naranjas (jugo y ralladura)
-
3 huevos
-
1 taza de harina de avena o de almendras (sin gluten para versión apta celíacos)
-
½ taza de endulzante natural (stevia, eritritol o similar)
-
½ taza de aceite neutro o de coco
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
Opcional: chips de chocolate amargo o nueces
Cómo preparar el budín de naranja saludable paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y aceitar o enmantecar un molde de budín.
-
Batir los huevos con el endulzante hasta obtener una mezcla espumosa.
-
Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, mezclando bien.
-
Agregar la harina de avena o almendras junto con el polvo de hornear.
-
Verter la preparación en el molde y, si se desea, sumar chips de chocolate o nueces.
-
Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
-
Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutar de este budín esponjoso y nutritivo.