jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de cocinar

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Disfrutá un budín de naranja sin harina ni azúcar: una receta fácil, esponjosa y saludable, ideal para celíacos y para cuidar tu alimentación.

Por María Morá
Cómo preparar un delicioso budín de naranja

Cómo preparar un delicioso budín de naranja

El budín de naranja casero es un clásico de las meriendas, pero la receta tradicional suele incluir harina refinada y mucho azúcar. En esta versión saludable, esos ingredientes se reemplazan por opciones más nutritivas, sin perder la textura suave ni el sabor fresco que lo caracteriza.

Lee además
Budín de chocolate húmedo y sin culpas
Tiempo de cocinar

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate
El objeto por excelencia para descubrir una infidelidad 
¿Lo sabías?

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Al no llevar harina de trigo ni azúcar agregada, este budín saludable de naranja es ideal para personas celíacas (si usás harina sin gluten) y para quienes buscan reducir el consumo de endulzantes. La fruta le aporta humedad, un aroma natural y ese toque cítrico que lo hace irresistible.

image
Budín de naranja saludable

Budín de naranja saludable

Lo mejor es que se prepara en pocos pasos, con ingredientes simples y sin necesidad de técnicas complicadas. Perfecto para acompañar mates, café o tu infusión favorita a cualquier hora del día.

Ingredientes para hacer budín de naranja sin harina ni azúcar

  • 2 naranjas (jugo y ralladura)

  • 3 huevos

  • 1 taza de harina de avena o de almendras (sin gluten para versión apta celíacos)

  • ½ taza de endulzante natural (stevia, eritritol o similar)

  • ½ taza de aceite neutro o de coco

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Opcional: chips de chocolate amargo o nueces

Cómo preparar el budín de naranja saludable paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 °C y aceitar o enmantecar un molde de budín.

  • Batir los huevos con el endulzante hasta obtener una mezcla espumosa.

  • Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, mezclando bien.

  • Agregar la harina de avena o almendras junto con el polvo de hornear.

  • Verter la preparación en el molde y, si se desea, sumar chips de chocolate o nueces.

  • Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

  • Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutar de este budín esponjoso y nutritivo.

Temas
Seguí leyendo

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Este miércoles, vecinos de Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían tener problemas con el agua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ritual de la vela violeta
Tips

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Por María Morá

Las Más Leídas

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla
Información útil

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Te Puede Interesar

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

El Colegio Fray Mamerto Esquiú hizo un ensayo de simulacro de sismo, previo al evento que se realizará en todas las escuelas de la provincia.
Prevención

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Jaime Muñoz pasó una nueva etapa en La Voz Argentina. video
San Juan sigue presente

Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan