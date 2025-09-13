sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

El 4 de septiembre la defensa oficial pudo dejarlo en libertad a pesar de que lo buscaban desde hace tiempo y por sus antecedentes. Pero el 11 volvió a cometer otro delito y muy grave.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-09-13 at 12.57.24

Lo del sanjuanino Miguel Romero es increíble. Hace 10 días atrás tuvo una audiencia en su contra y su abogada, la defensora oficial Sandra Leveque, hizo lo imposible para dejarlo en libertad, a pesar de que en él recaía otros hechos violentos y tenía pedido de captura de diciembre de 2024 por amenazar a su hermana con un arma.

Lee además
Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara
Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.
En Capital

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

A pesar de esa “espalda cargada”, Romero recuperó la libertad y su objetivo era claro: no entorpecer la investigación y someterse al proceso penal del que estaba siendo investigado. Pero la “paz” le duró poco a este chico porque el 11 de septiembre volvió a caer detenido.

Otra vez fue por un hecho grave. A un vecino de apellido Calivar le clavó un puntazo cerca del bazo y lo dejó en grave estado. Es más, por esta maniobra le imputaron lesiones graves. Y como si no fuera todo, amenazó con un arma a la madre, esposa y la cuñada del damnificado.

Este sábado, el fiscal Alejandro Mattar le solicitó la prisión preventiva a este sujeto ya que cae en innumerables ocasiones. Esta vez la abogada no tenía argumentos para defenderlo y la jueza Flavia Allende le dictó la prisión preventiva por el plazo de 30 días.

Se le imputó el delito de lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de arma.

Cabe destacar que el 4 de septiembre último, también quedó en la mira por otro delito de amenazas agravadas en perjuicio de su hermana. Hecho que ocurrió en diciembre de 2024.

Durante varios meses estuvo prófugo, burlándose de la ley y cayó de una manera insólita. Días antes al cuatro, primero lo arrestaron por una contravención ya que estaba haciendo disturbios en la calle. Cabe destacar que también está vinculado a otro caso de amenazas agravadas, pero no dieron a conocer los detalles de esa audiencia. Es decir que tendría tres hechos con la misma caratula.

Temas
Seguí leyendo

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos

En pleno centro sanjuanino: perdió el control del auto y chocó con una camioneta estacionada

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

Un sanjuanino entregó voluntariamente un jabalí que tenía en el fondo de su casa

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Por Luz Ochoa
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera