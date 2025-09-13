Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos

La tranquilidad de la siesta en Albardón se vio interrumpida este sábado por un fuerte accidente vial que involucró a un efectivo policial, un automovilista y dos peatones que esperaban el colectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:35 en calle Sarmiento, antes de la intersección con La Laja . Según informaron fuentes judiciales, el cabo numerario Juan Gabriel Godoy (27 años) circulaba en una motocicleta oficial Honda Twister rumbo a su base cuando intentó sobrepasar una camioneta. En esa maniobra impactó de frente contra un Fiat Palio blanco , conducido por Hugo Andrés Oro (48 años) , que circulaba en sentido contrario.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 6.10.16 PM

El violento impacto provocó que partes de la moto golpearan a dos jóvenes que se encontraban en la parada del colectivo. Se trata de Daniel González y Elian Molina, ambos de 24 años, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 6.10.16 PM (2)

Los heridos y la investigación

Tres personas debieron ser trasladadas en ambulancia al Hospital Rawson: El policía, con fractura en el brazo izquierdo y golpes en las piernas. Uno de los peatones, con un golpe en la cabeza y otro, con lesiones en la pierna izquierda.

El caso quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes aguardan el informe médico oficial para determinar la gravedad de las lesiones.