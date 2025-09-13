sábado 13 de septiembre 2025

Albardón

Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos

El siniestro ocurrió en calle Sarmiento antes de calle La Laja. El efectivo sufrió una fractura y los jóvenes, que esperaban el colectivo, también debieron ser hospitalizados. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tranquilidad de la siesta en Albardón se vio interrumpida este sábado por un fuerte accidente vial que involucró a un efectivo policial, un automovilista y dos peatones que esperaban el colectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:35 en calle Sarmiento, antes de la intersección con La Laja. Según informaron fuentes judiciales, el cabo numerario Juan Gabriel Godoy (27 años) circulaba en una motocicleta oficial Honda Twister rumbo a su base cuando intentó sobrepasar una camioneta. En esa maniobra impactó de frente contra un Fiat Palio blanco, conducido por Hugo Andrés Oro (48 años), que circulaba en sentido contrario.

El violento impacto provocó que partes de la moto golpearan a dos jóvenes que se encontraban en la parada del colectivo. Se trata de Daniel González y Elian Molina, ambos de 24 años, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración.

Los heridos y la investigación

Tres personas debieron ser trasladadas en ambulancia al Hospital Rawson: El policía, con fractura en el brazo izquierdo y golpes en las piernas. Uno de los peatones, con un golpe en la cabeza y otro, con lesiones en la pierna izquierda.

El caso quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes aguardan el informe médico oficial para determinar la gravedad de las lesiones.

