miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa País

"El fútbol también se juega fuera de la Circunvalación": la reflexión del presidente de la Liga Albardón-Angaco

Tras la derrota en la final frente a la Liga de Alvear, el dirigente dejó una profunda reflexión sobre el camino recorrido y la necesidad de darle más espacio al fútbol del interior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1635a7cc-c7ce-47bc-b276-f7981376c12b

Más allá del resultado adverso en la final de la Copa País, la Liga Albardón-Angaco se ganó un lugar en la historia del fútbol sanjuanino. El proyecto que comenzó con esfuerzo y casi en silencio terminó transformándose en una campaña inolvidable que despertó el orgullo de todo el interior de la provincia.

Lee además
se apago la ilusion: albardon-angaco cayo en la final y se despidio de la copa pais
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
San Juan-Mendoza van por la Zona Cuyo en la Copa País.  video
Copa País

San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo

En ese contexto, el presidente de la Liga, Andrés Alderete, fue contundente al trazar un balance: “Ahora estamos un poco tristes, pero fue mucho sacrificio. Feliz de haber representado bien a la provincia, nos faltó poco, pero demostramos que el fútbol se puede jugar afuera de la Avenida de Circunvalación. Esa es una lucha que tenemos, hay que dar más espacio al interior”.

El dirigente también valoró el trabajo de todos los protagonistas: “Fue una liga importante, estuvimos a la altura de las circunstancias. Agradecerle a todos los jugadores y a todos los que apoyaron este proyecto”, dijo emocionado.

El camino de Albardón-Angaco fue épico. Tras superar la fase inicial, eliminar al combinado sanjuanino de Ricardo Dillon y dar el golpe ante la poderosa Liga Caucetera-Sanmartiniana, se ganaron el derecho de disputar la gran final. Si bien el título quedó en manos de la Liga de Alvear, lo conseguido en esta primera edición del torneo federal marcó un antes y un después.

Temas
Seguí leyendo

Copa País: los sanjuaninos piden el aguante de la provincia para la final contra Mendoza

Copa País: la Liga Albardón-Angaco sacó un empate en Mendoza y ahora va por la gloria en San Juan

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Orgullo sanjuanino: dos ciclistas de mountain bike correrán en tierra Suiza

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados, el club que se fundo por alumnos de la escuela enologia y se convirtio en uno de los mas populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín
Los movimientos de los diputados solidarios con el oficialismo en plena campaña
Legislativas

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El ahora condenado, Martín Kevin Olivera, junto al defensor oficial Marcelo Salinas.
Fallo judicial

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional