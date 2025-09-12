Fútbol sanjuanino, artes marciales y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva del fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 12 y el domingo 14 de septiembre de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Artes marciales

Chaiu Do Kwan

El 29° Torneo Aniversario se celebrará este fin de semana, en el estadio cubierto Aldo Cantoni. La especialidad Chaiu Do Kwan es la primera arte marcial creada enteramente en Argentina. En el programa también incluye a Jiu Jitsu, Grappling, MMA y kickboxing.

Motociclismo

Race Experience Pilots

La 21° edición de la competencia internacional se celebrará este fin de semana, en el Circuito San Juan Villicum, Albardón. Participarán pilotos amateurs y profesionales de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, entre otras naciones. Venta de entradas en este enlace.

Motocross

Este sábado 13 y domingo 14, entre las 09 y 18 horas, en Santa Lucía se disputará la primera fecha del campeonato sanjuanino y la quinta del certamen cuyano. La actividad será en el Circuito MX Park, ubicado en Camping Don Bosco.

Ciclismo

Infanto – Juvenil

Este domingo 14 comenzará el campeonato primaveral para las categorías menores. La concentración será a las 08:30, con largada desde las 09:30 horas, en el óvalo de ciclismo, ubicado detrás de la Terminal de Caucete, con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina.

Vóley

Interliga Sanjuanina

Este sábado 13 en el velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito, se celebrará un encuentro más del campeonato provincial, que reúne a 500 jugadores en distintas categorías. Los departamentos participan son Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio, Caucete, Santa Lucía, San Martín, Albardón, Valle Fértil, Rivadavia y Jáchal.

Centro de Educación Física N°20 “La Granja” – Santa Lucía

Este sábado 13 de septiembre se celebrarán tres competencias deportivas, en simultáneo y con entrada libre y gratuita para el público. En vóley, se jugará la Liga Femenina Social de 14 a 21 horas; en hockey sobre césped, un nuevo encuentro de mamis hockey de 14 a 20 horas; y en vóley de playa, partidos de la Liga provincial masculino y femenina, de 11 a 17 horas.

Estadio San Juan del Bicentenario

El recinto será anfitrión de la maratón por el 60° aniversario de Educación Privada en San Juan. La actividad será este sábado 13, desde las 10 horas, bajo el lema “Creciendo y haciendo crecer”, con la participación de 2.000 estudiantes.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 10 del Torneo de Verano.

Viernes 12

Árbol Verde vs. Colón Junior.

Sábado 13

San Lorenzo de Ullúm vs. Aberastain.

Minero vs. Peñarol (a las 17 horas).

Domingo 14

Alianza vs. Villa Obrera

Unión vs. Juventud Zondina.

Atenas vs. 9 de Julio.

Carpintería vs. Trinidad

Sarmiento vs. López Peláez.

Desamparados vs. Rivadavia.

Horarios de partidos: Cuarta División a las 14:00 horas; Primera División a las 16:30.

Prácticas de tiro en Rivadavia

La guarnición Ejército San Juan recuerda que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, frente al Parque Faunístico, hasta el sábado 13 de septiembre, desde las 7:30 y hasta las 20.

Navegación deportiva:

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.