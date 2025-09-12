¡Muchaaachos!: la FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió para el Mundial

La FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió.

Cada vez falta menos y la ilusión ya se empieza a sentir. El Mundial 2026 está en el horizonte, y aunque aún restan varios meses para que ruede la pelota, los hinchas argentinos ya picaron en punta: según informó la FIFA , Argentina fue el país que más entradas solicitó para la Copa del Mundo, detrás solo de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

En total, el máximo ente del fútbol mundial registró más de 1,5 millones de solicitudes de tickets provenientes de 210 países. Una cifra impactante que marca el nivel de expectativa global que hay en torno al certamen, y especialmente, el entusiasmo de los fanáticos albicelestes, que sueñan con repetir la hazaña de Qatar 2022.

El fervor argentino no sorprende. La pasión se vio reflejada no solo en Medio Oriente durante el último Mundial, sino también este año en el Mundial de Clubes, con la enorme convocatoria de hinchas de Boca y River, que dejaron su marca en cada rincón donde jugaron.

Después de los países organizadores, Argentina lidera el ranking de peticiones de entradas, seguida por Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. Un verdadero termómetro del fanatismo.

-Las fechas claves del Mundial 2026

-Inicio del torneo: Jueves 11 de junio

-Partido inaugural: Estadio Azteca (México)

-Final: Domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (capacidad: 82.500 personas)

-Sorteo de grupos: Viernes 5 de diciembre, en Washington D.C., Estados Unidos, a las 14 horas (ARG)