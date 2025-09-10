miércoles 10 de septiembre 2025

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

El zaguero, que fue expulsado contra Ecuador, ya se había despedido como local días atrás en las Eliminatorias y ahora confirmó que se aleja de la Scaloneta tras el Mundial 2025. También fue consultado otra vez sobre el Millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicolás Otamendi ve complicado volver a instalarse en Argentina.

No fue la mejor despedida para Nicolás Otamendi en estas Eliminatorias Sudamericanas. El experimentado defensor, que tras la paliza 3-0 sobre Venezuela anunció que disputó su último partido en el país como Lionel Messi, fue expulsado tempranamente en la caída 1-0 frente a Ecuador y, según indicó Lionel Scaloni, se perdería el debut en el Mundial 2026. Justamente en ese torneo le pondrá el punto final a su etapa albiceleste.

“Sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo", confirmó el defensor central, que ya tiene en su espalda 128 partidos con la camiseta nacional desde su debut de la mano de Diego Armando Maradona allá por mayo de 2009.

En diálogo con Telefe tras la derrota en Guayaquil, Ota hizo un repaso de su exitosa carrera: "Me costó muchísimo primero llegar a jugar en Primera, después llegar a la Selección, y mi familia me enseñó que todo cuesta, que en la vida tenés que ser un guerrero e intentar dar lo mejor de vos. Y las cosas que no te salen hay que volver a intentar al día siguiente. Y así es la vida".

Con 37 años, el zaguero es consciente de que está escribiendo las últimas páginas de su historia en el fútbol. El punto final con la camiseta albiceleste lo pondrá tras la Copa del Mundo y a nivel clubes todavía no hay nada definido. Cada seis meses sobrevuela el rumor de que cuelgue los botines con la banda roja de River, club de sus amores, pero nuevamente Otamendi volvió a echar por tierra estas versiones: "Nunca hablé con Gallardo, no tuve la oportunidad de hablar con él".

Respecto a su situación en Benfica, explicó que se quedará un tiempo más y luego dejó entreabierta la puerta: "Tengo un año de contrato (con Benfica) y después del Mundial veré qué haré". Y remató con una frase que demuestra su fanatismo millonario: "Toda mi familia es de River".

