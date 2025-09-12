Barcelona quiere a dos jugadores de la Selección Argentina: quiénes son y qué chances hay

El mercado de pases en Europa ya cerró, pero los rumores siguen encendidos. Según informó El Nacional de Cataluña , el FC Barcelona tendría en carpeta a dos futbolistas de la Selección Argentina para reforzar su plantel en los próximos meses: Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

El interés del club blaugrana surge en un contexto de reestructuración, con la inminente salida del delantero polaco Robert Lewandowski, prevista para junio de 2026. La directiva que encabezan Joan Laporta y Deco busca un reemplazo de jerarquía y, en ese escenario, aparece el nombre de Julián Álvarez. El delantero de 24 años dejó el Manchester City para jugar en Atlético de Madrid, donde se transformó en pieza clave para Diego Simeone. Campeón de América, del mundo y con títulos europeos en su haber, su conexión futbolística con Lionel Messi es uno de los puntos que más seduce a la dirigencia catalana.

Por otro lado, Barcelona también sigue de cerca a Lisandro Martínez, defensor central del Manchester United. La salida de Íñigo Martínez rumbo a Arabia Saudita dejó un hueco en la zaga, y el club busca un central zurdo que pueda acompañar a Pau Cubarsí. El argentino de 27 años, ex Newell’s y Defensa y Justicia, es considerado un refuerzo “excepcional” por su salida clara y firmeza defensiva. Actualmente se recupera de una lesión de ligamentos, pero su situación contractual en el United podría abrir la puerta a una negociación.

En Cataluña aseguran que incluso se consultó al entorno de Lionel Messi para sumar su opinión en el informe de fichajes. La decisión final dependerá del presupuesto, ya que el primer nombre en la lista es Alessandro Bastoni (Inter de Milán), aunque su alto costo hace que las chances de los argentinos crezcan.

Mientras tanto, Barcelona continúa su temporada con la mente puesta en La Liga y la Champions League, donde debutará el 18 de septiembre ante Newcastle en Inglaterra.