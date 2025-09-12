viernes 12 de septiembre 2025

Video

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos

Ocurrió en el encuentro ante Belgrano. Este viernes los médicos del Verdinegro evaluarán la lesión para analizar si es necesario operarlo.

Por Giulia Lux
San Martín no solo se volvió de Córdoba con un empate importante ante Belgrano, también con una pésima noticia: la dura lesión de Horacio Tijanovich. El delantero se fracturó dos dedos de la mano derecha y se perderá los próximos compromisos claves por la permanencia.

El episodio ocurrió a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero, quien había ingresado en reemplazo de Iacobellis, cayó mal tras disputar una pelota y quedó tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor. Las cámaras de televisión captaron cómo se tomó la muñeca derecha mientras pedía asistencia, lo que encendió la alarma en todo el banco verdinegro.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, los estudios médicos confirmaron que el futbolista sufrió fractura del IV y V metacarpiano de la mano derecha. Este viernes será evaluado nuevamente para determinar si requiere cirugía. En caso de pasar por el quirófano, su recuperación demandaría entre cuatro y seis semanas, lo que lo marginaría de varios encuentros.

Se trata de una baja sensible para Romagnoli, ya que el atacante se perdería, como mínimo, los partidos frente a Vélez en el Hilario Sánchez y ante Platense en condición de visitante, duelos fundamentales para las aspiraciones de San Martín en la recta final del campeonato.

