viernes 12 de septiembre 2025

Torneo Clausura

Tras el empate en Córdoba, ¿cuándo vuelve a jugar San Martín?

Después de un mes, el Verdinegro regresa al Hilario Sánchez para disputar otro partido clave por la permanencia. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín volvió a sumar en Córdoba. El empate sin goles frente a Belgrano, que abrió la octava fecha del Torneo Clausura, dejó un sabor agridulce: sirvió para no perder en una cancha difícil, pero la urgencia de los puntos marca que cada fecha es una final en la lucha por la permanencia. En ese contexto, el Verdinegro ya tiene confirmado su próximo desafío en casa.

El viernes 19 de septiembre, desde las 19.15, el equipo sanjuanino recibirá a Vélez en el estadio Hilario Sánchez. Será uno de los partidos que abrirá la fecha 10 y marcará el regreso del equipo a su cancha después de un mes: la última vez que jugó en Concepción fue el 23 de agosto, con triunfo ante Gimnasia.

Luego del cruce con el Fortín, el calendario continuará con una visita a Platense y más tarde la localía frente a Instituto. Una seguidilla que se vive como auténticas finales para el plantel dirigido por Leandro Romagnoli, con la ilusión intacta de mantener la categoría.

